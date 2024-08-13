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Насібов, Лузан та інші олімпійці повернулися до України — відео зворушливої ​​зустрічі спортсменів

13 серпня 2024 11:34
Сергій Сом - Редактор
Сергій Сом
Редактор
Прикордонники зустріли українських олімпійців — зворушливе відео
Українські спортсмени повернулись додому. Фото: скриншот
Сергій Сом - Редактор
Сергій Сом
Редактор

Українські спортсмени повернулись додому після вдалих виступів на Олімпійських іграх в Парижі. Прикордонники Волинського загону зустріли олімпійців та привітали їх. 

Про це повідомляє НОК України.

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Зазначається що прикордонники зустріли поїзд українських спортсменів у пункті пропуску Ягодин. Серед тих хто повертався були срібний призер з греко-римської боротьби Парвіз Насібов, срібна призерка з вільної боротьби Ірина Коляденко, срібна призерка з веслування на байдарках і каное Людмила Лузан, бронзовий призер з греко-римської боротьби Жан Беленюк та учасниці Ігор з вільної боротьби Оксана Лівач і Аліна Грушина.

"Спортсмени та спортсменки підписали для прикордонників футболки, прапор прикордонного загону та бірцівки", — йдеться в дописі.

Надалі ці речі будуть виставлені на благодійному аукціоні, де зберуть кошти на потреби прикордонників і бійців, які охороняють та боронять нашу країну в зоні бойових дій. 

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Жан Беленюк Парвіз Насібов Людмила Лузан прикордонники Ірина Коляденко Олімпіада-2024

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