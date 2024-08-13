Пограничники встретили украинских олимпийцев - трогательное видео

Украинские спортсмены вернулись домой. Фото: скриншот

Украинские спортсмены вернулись домой после удачных выступлений на Олимпийских играх в Париже. Пограничники Волынского отряда встретили олимпийцев и поздравили их.

Об этом сообщает НОК Украины.

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Украинские олимпийцы вернулись домой

Отмечается, что пограничники встретили поезд украинских спортсменов в пункте пропуска Ягодин. Среди возвращавшихся были серебряный призер по греко-римской борьбе Парвиз Насибов, серебряный призер по вольной борьбе Ирина Коляденко, серебряный призер по гребле на байдарках и каноэ Людмила Лузан, бронзовый призер по греко-римской борьбе Жан Беленюк и участницы Игр по вольной борьбе Оксана Ливач и Алина Грушина.

"Спортсмены и спортсменки подписали для пограничников футболки, флаг пограничного отряда и бирцовки", — говорится в сообщении.

В дальнейшем эти вещи будут выставлены на благотворительном аукционе, где соберут средства на нужды пограничников и бойцов, охраняющих и защищающих нашу страну в зоне боевых действий.

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