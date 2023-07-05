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Назаренко розповів для кого буде грати у півфіналі молодіжного Євро

5 липня 2023 06:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Назаренко розповів для кого буде грати у півфіналі молодіжного Євро
Назаренко оцінив суперників перед півфіналом. Фото: УАФ
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Півзахисник молодіжної збірної України Олександр Назаренко виступив разом із головним тренером Русланом Ротанем напередодні півфінального матчу молодіжного Євро-2023 проти команди Іспанії, який відбудеться 5 липня в румунському Бухаресті.

Гравець оцінив суперників та мотивацію українців, передає офіційний сайт УАФ.

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Розпочали журналісти з питання про гру проти іспанців у груповому етапі, яка завершилась нічиєю 2:2. Вони високо оцінили дії Олександра в тому матчі. Тому запитали про очікування від гри з молодими “Фуріями” саме через призму першої зустрічі.

"Так, у мене вийшла добра гра. Найсильніші сторони Іспанії — сама команда. Іспанці добре грають у структурі, сильні колективом, тактично підготовлені. Тому завтра для нас буде важкий матч", — каже Назаренко.

Мотивація на найвищому рівні

Крім того, футболіст відзначив важливість півфінального матчу та подякував Силам Оборони.

"У нас мотивація на найвищому рівні, оскільки ми граємо не тільки для себе й наших рідних, а й для всієї країни, для наших захисників, які боронять Україну на полі бою. Тому в нас є ще більше бажання, щоб порадувати їх, викликати посмішку на їхніх обличчях у такий важкий момент", — відзначив гравець.

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