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Назаренко рассказал для кого будет играть в полуфинале молодежного Евро

5 июля 2023 06:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Назаренко рассказал для кого будет играть в полуфинале молодежного Евро
Назаренко оценил соперников перед полуфиналом. Фото: УАФ
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Полузащитник молодежной сборной Украины Александр Назаренко выступил вместе с главным тренером Русланом Ротанем в преддверии полуфинального матча молодежного Евро-2023 против команды Испании, который состоится 5 июля в румынском Бухаресте.

Игрок оценил соперников и мотивацию украинцев, передает официальный сайт УАФ.

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Начали журналисты по вопросу об игре против испанцев в групповом этапе, завершившемся ничьей 2:2. Они высоко оценили действия Александра в том матче. Поэтому спросили об ожиданиях от игры с молодыми "Фуриями" именно через призму первой встречи.

"Да, у меня получилась хорошая игра. Сильнейшие стороны Испании - сама команда. Испанцы хорошо играют в структуре, сильные коллективом, тактически подготовлены. Поэтому завтра для нас будет тяжелый матч", — говорит Назаренко.

Мотивация на самом высоком уровне

Кроме того, футболист отметил важность полуфинального матча и поблагодарил Силам Обороны.

"У нас мотивация на самом высоком уровне, поскольку мы играем не только для себя и наших родных, но и для всей страны, для наших защитников, защищающих Украину на поле боя. Поэтому у нас есть еще большее желание, чтобы порадовать их, вызвать улыбку на их лицах в такой трудный момент", — отметил игрок.

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