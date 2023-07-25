Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Названо гравця "Динамо", який може перейти в Англію: хто на нього претендує arrow

Названо гравця "Динамо", який може перейти в Англію: хто на нього претендує

25 липня 2023 10:15
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Названо гравця "Динамо", який може перейти в Англію: хто на нього претендує
Вівчаренко (знизу, крайній ліворуч) на зборах в Австрії. Фото: "Динамо" Київ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Стало відомо, якого гравця київське "Динамо" може продати у топовий чемпіонат цього літа. Цікаво, що він як й Віталій Миколенко та Ілля Забарний — захисник.

Піти з київського клубу може Костянтин Вівчаренко. Про це повідомив журналіст Ігор Циганик.

Читайте також:

Наразі Вівчаренко є одним з найталановитіших гравців "Динамо". При цьому він не має постійного місця в основному складі.

На українця претендують декілька клубів

За словами Циганика, в Англії гравця хоче підписати "Бернлі". Саме про них раніше загадково повідомив один з інсайдерів. При цьому англійський клуб наразі має проблеми на лівому фланзі захисту.

Журналіст зазначив, що після чемпіонату Європи крім "Бернлі" гравцем цікавились португальський "Порту" та ще кілька клубів, скаути яких були на матчі молодіжного Євро.

"Після молодіжного євро був інтерес до Вівчаренка. І не лише від "Бернлі". Називалося "Порту". Скаути кількох клубів переглядали його гру та були вражені", — сказав Циганик.

Зазначимо, що в "Динамо" Вівчаренко "змагається" за місце в стартовому складі з Владиславом Дубінчаком. Головний тренер Мірча Луческу намагається порівну ділити ігровий час між гравцями.

Нагадаємо, Віктор Циганков поїхав на оглядини до Манчестера.

Трубін поїде до Іспанії замість Італії: відомий клуб цікавиться українцем.

Українець Руслан Маліновський повернеться до Італії: ним цікавляться кілька клубів.

Хавбек Михайло Мудрик опинився перед складним вибором: що пропонує "Челсі".

"Динамо" подякувало Мірчі Луческу за роботу.

Півзахисник Георгій Судаков став найдорожчим футболістом світу на своїй позиції.

Півзахисник "Динамо" продовжить кар'єру у Бельгії.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

None

Спецпроєкт "Герої в тилу": як Борис Тодуров рятував серця під світлом ліхтаря

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

00:43 "Це моя бабуся": ухилянти вигадали новий спосіб перетину кордону

08:50 Лунін змінить "Реал" на відомий клуб з іншої країни

Новина з відео

04:45 Є хитрий нюанс: як діяти, якщо військкоми забороняють знімати вручення повістки

08:38 Мудрик готується до виходу з "Челсі": де він продовжить кар'єру

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз