Названо гравця "Динамо", який може перейти в Англію: хто на нього претендує

Вівчаренко (знизу, крайній ліворуч) на зборах в Австрії. Фото: "Динамо" Київ

Стало відомо, якого гравця київське "Динамо" може продати у топовий чемпіонат цього літа. Цікаво, що він як й Віталій Миколенко та Ілля Забарний — захисник.

Піти з київського клубу може Костянтин Вівчаренко. Про це повідомив журналіст Ігор Циганик.

Читайте також:

Наразі Вівчаренко є одним з найталановитіших гравців "Динамо". При цьому він не має постійного місця в основному складі.

На українця претендують декілька клубів

За словами Циганика, в Англії гравця хоче підписати "Бернлі". Саме про них раніше загадково повідомив один з інсайдерів. При цьому англійський клуб наразі має проблеми на лівому фланзі захисту.

Журналіст зазначив, що після чемпіонату Європи крім "Бернлі" гравцем цікавились португальський "Порту" та ще кілька клубів, скаути яких були на матчі молодіжного Євро.

"Після молодіжного євро був інтерес до Вівчаренка. І не лише від "Бернлі". Називалося "Порту". Скаути кількох клубів переглядали його гру та були вражені", — сказав Циганик.

Зазначимо, що в "Динамо" Вівчаренко "змагається" за місце в стартовому складі з Владиславом Дубінчаком. Головний тренер Мірча Луческу намагається порівну ділити ігровий час між гравцями.

Нагадаємо, Віктор Циганков поїхав на оглядини до Манчестера.

Трубін поїде до Іспанії замість Італії: відомий клуб цікавиться українцем.

Українець Руслан Маліновський повернеться до Італії: ним цікавляться кілька клубів.

Хавбек Михайло Мудрик опинився перед складним вибором: що пропонує "Челсі".

"Динамо" подякувало Мірчі Луческу за роботу.

Півзахисник Георгій Судаков став найдорожчим футболістом світу на своїй позиції.

Півзахисник "Динамо" продовжить кар'єру у Бельгії.