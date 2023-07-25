Назван игрок "Динамо", который может перейти в Англию: кто на него претендует

Вивчаренко (снизу, крайний слева) на собрании в Австрии. Фото: "Динамо" Киев

Стало известно, какого игрока киевское "Динамо" может продать в топовый чемпионат этим летом. Интересно, что он как и Виталий Миколенко и Илья Забарный — защитник.

Уйти из киевского клуба может Константин Вивчаренко. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганик .

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В настоящее время Вивчаренко является одним из самых талантливых игроков "Динамо". При этом у него нет постоянного места в основном составе.

На украинца претендуют несколько клубов

По словам Цыганика, в Англии игрока хочет подписать "Бернли". Именно о них ранее загадочно сообщил один из инсайдеров. К тому же у английского клуба сейчас проблемы на левом фланге защиты.

Журналист отметил, что после чемпионата Европы кроме "Бернли" игроком интересовались португальский "Порту" и несколько клубов, скауты которых были на матче молодежного Евро.

"После молодежного евро был интерес к Вивчаренко. И не только от "Бернли". Называлось "Порту". Скауты нескольких клубов пересматривали его игру и были поражены", — сказал Цыганик.

Отметим, что в "Динамо" Вивчаренко "соревнуется" за место в стартовом составе с Владиславом Дубинчаком. Главный тренер Мирча Луческу пытается поровну делить игровое время между игроками.

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