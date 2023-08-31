Переданого Естонією робота-сапера назвали на честь Ярослави Магучіх

Ярослава Магучіх. Фото: REUTERS/Dylan Martinez

Україна отримала від Естонії нового робота-сапера. Цікаво, що назвали його на честь однієї з найкращих українських легкоатлеток.

Машину назвали ім'ям олімпійської призерки та чемпіонки світу у стрибках у висоту Ярослави Магучіх, повідомляє weareukraine.info.

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Зазначимо, що раніше Магучіх уперше у своїй кар'єрі виграла літній чемпіонат світу із результатом 2.01 м.

Магучіх рятуватиме Україну

Естонія передала Україні робота-сапера, призначеного для розмінування звільнених територій.

За словами міністра економіки України Юлії Свириденко, наданий Естонією робот-сапер є одним із найвідоміших у світі у своїй сфері та добре виконує функції розмінування територій та утилізації уламків снарядів.

Зазначимо, що сапери зможуть керувати роботом-сапером дистанційно, що допоможе врятувати більше людських життів.

Раніше на чемпіонаті світу у Будапешті Ярослава Магучіх не лише виграла своє перше золото чемпіонатів світу, а й здобула олімпійську ліцензію.

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