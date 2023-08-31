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Переданного Эстонией робота-сапера назвали на честь Ярославы Магучих

31 августа 2023 16:05
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Агабекян Карен
редактор
Переданного Эстонией робота-сапера назвали на честь Ярославы Магучих
Ярослава Магучих. Фото: REUTERS/Dylan Martinez
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Украина получила от Эстонии нового робота-сапера. Интересно, что назвали его в честь одной из лучших украинских легкоатлеток.

Машину назвали именем олимпийской призерши и чемпионки мира в прыжках в высоту Ярославы Магучих, сообщает weareukraine.info.

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Отметим, что ранее Магучих впервые в своей карьере выиграла летний чемпионат мира с результатом 2.01 м.

Магучих будет спасать Украину

Эстония передала Украине робота-сапера, предназначенного для разминирования освобожденных территорий.

По словам министра экономики Украины Юлии Свириденко, предоставленный Эстонией робот-сапер является одним из самых известных в мире в своей сфере и хорошо выполняет функции разминирования территорий и утилизации обломков снарядов.

Отметим, что саперы смогут управлять роботом-сапером дистанционно, что поможет спасти больше человеческих жизней.

Ранее на чемпионате мира в Будапеште Ярослава Магучих не только выиграла свое первое золото чемпионатов мира, но и завоевала олимпийскую лицензию.

Напомним, "Реал" подписал вместо Лунина двухметрового украинского вратаря.

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