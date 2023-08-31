Переданного Эстонией робота-сапера назвали на честь Ярославы Магучих
Украина получила от Эстонии нового робота-сапера. Интересно, что назвали его в честь одной из лучших украинских легкоатлеток.
Машину назвали именем олимпийской призерши и чемпионки мира в прыжках в высоту Ярославы Магучих, сообщает weareukraine.info.
Отметим, что ранее Магучих впервые в своей карьере выиграла летний чемпионат мира с результатом 2.01 м.
Магучих будет спасать Украину
Эстония передала Украине робота-сапера, предназначенного для разминирования освобожденных территорий.
По словам министра экономики Украины Юлии Свириденко, предоставленный Эстонией робот-сапер является одним из самых известных в мире в своей сфере и хорошо выполняет функции разминирования территорий и утилизации обломков снарядов.
Отметим, что саперы смогут управлять роботом-сапером дистанционно, что поможет спасти больше человеческих жизней.
Ранее на чемпионате мира в Будапеште Ярослава Магучих не только выиграла свое первое золото чемпионатов мира, но и завоевала олимпийскую лицензию.
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