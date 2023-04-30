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Перес випередив Ферстаппена та Леклера на Гран-прі Баку у Формулі-1

30 квітня 2023 17:55
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Перес випередив Ферстаппена та Леклера на Гран-прі Баку у Формулі-1
Перес наблизився до партнера по команді в особовому заліку. Фото: Reuters/Maxim Shemetov
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

У неділю, 30 квітня, в Баку після 4-тижневої паузи відбулася чергова гонка Формули-1 сезону-2023 — Гран-прі Азербайджану. Переможцем заїзду став пілот "Ред Буллу" Серхіо Перес. 

Також на подіум потрапили Макс Ферстаппен та Шарль Леклер, передають Новини.LIVE.

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Старт гонки вийшов досить спокійним як для вузької міської траси. Леклер утримав лідерство після першого повороту. Але на четвертому колі Ферстаппен за допомогою ДРС на прямий старт-фініш пройшов Шарля, а через два кола цей же трюк провернув і Перес.

Ф1
Десяте коло змінило хід гонки. Фото: Reuters/Lisi Niesner

На десятому колі сталося те, що вплинуло на підсумковий результат гонки. Ферстаппен як лідер поїхав на піт-стоп під час режиму віртуальної машини безпеки. Однак одразу після того, як він залишив бокси, на трасі з'явилася сама машина безпеки. Пішла хвиля піт-стопів, а Перес і Леклер змогли без втрат замінити шини й випередити дворазового чемпіона.

Перес — найкращий гонщик дня

У підсумку саме мексиканець став переможцем Гран-прі Азербайджану, вкотре довівши, що вуличні траси — його спеціальність. Перес, до речі, став найкращим гонщиком дня.

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