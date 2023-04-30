Перес випередив Ферстаппена та Леклера на Гран-прі Баку у Формулі-1
У неділю, 30 квітня, в Баку після 4-тижневої паузи відбулася чергова гонка Формули-1 сезону-2023 — Гран-прі Азербайджану. Переможцем заїзду став пілот "Ред Буллу" Серхіо Перес.
Також на подіум потрапили Макс Ферстаппен та Шарль Леклер, передають Новини.LIVE.
Старт гонки вийшов досить спокійним як для вузької міської траси. Леклер утримав лідерство після першого повороту. Але на четвертому колі Ферстаппен за допомогою ДРС на прямий старт-фініш пройшов Шарля, а через два кола цей же трюк провернув і Перес.
На десятому колі сталося те, що вплинуло на підсумковий результат гонки. Ферстаппен як лідер поїхав на піт-стоп під час режиму віртуальної машини безпеки. Однак одразу після того, як він залишив бокси, на трасі з'явилася сама машина безпеки. Пішла хвиля піт-стопів, а Перес і Леклер змогли без втрат замінити шини й випередити дворазового чемпіона.
Перес — найкращий гонщик дня
У підсумку саме мексиканець став переможцем Гран-прі Азербайджану, вкотре довівши, що вуличні траси — його спеціальність. Перес, до речі, став найкращим гонщиком дня.
Never in doubt— Formula 1 (@F1) April 30, 2023
Your #F1DriverOfTheDay is @SChecoPerez #AzerbaijanGP @salesforce pic.twitter.com/yWF1uieq0c
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