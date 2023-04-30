Перес опередил Ферстаппена и Леклера на Гран-при Баку в Формуле-1.

Перес приблизился к партнеру по команде в личном зачете. Фото: Reuters/Maxim Shemetov

В воскресенье, 30 апреля, в Баку после 4-недельной паузы состоялась очередная гонка Формулы-1 сезона-2023 — Гран-при Азербайджана. Победителем заезда стал пилот "Ред Булла" Серхио Перес.

Также на пьедистале оказались Макс Ферстаппен и Шарль Леклер, передают Новини.LIVE.

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Старт гонки получился достаточно спокойным как для узкой городской трассы. Леклер удержал лидерство после первого поворота. Но на четвертом круге Ферстаппен с помощью ДРС на прямой старт-финиш прошел Шарля, а через два круга этот же трюк провернул и Перес.

Десятый круг изменил ход гонки. Фото: Reuters/Lisi Niesner

На десятом круге произошло то, что повлияло на итоговый результат гонки. Ферстаппен как лидер поехал на пит-стоп во время режима виртуальной машины безопасности. Однако сразу после того, как он покинул боксы, на трассе появилась сама машина безопасности. Ушла волна пит-стопов, а Перес и Леклер смогли без потерь заменить шины и опередить двукратного чемпиона.

Перес — лучший гонщик дня

В итоге именно мексиканец стал победителем Гран-при Азербайджана, в очередной раз доказав, что уличные трассы — его специальность. Перес, кстати, стал самым лучшим гонщиком дня.

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