Перес опередил Ферстаппена и Леклера на Гран-при Баку в Формуле-1
В воскресенье, 30 апреля, в Баку после 4-недельной паузы состоялась очередная гонка Формулы-1 сезона-2023 — Гран-при Азербайджана. Победителем заезда стал пилот "Ред Булла" Серхио Перес.
Также на пьедистале оказались Макс Ферстаппен и Шарль Леклер, передают Новини.LIVE.
Старт гонки получился достаточно спокойным как для узкой городской трассы. Леклер удержал лидерство после первого поворота. Но на четвертом круге Ферстаппен с помощью ДРС на прямой старт-финиш прошел Шарля, а через два круга этот же трюк провернул и Перес.
На десятом круге произошло то, что повлияло на итоговый результат гонки. Ферстаппен как лидер поехал на пит-стоп во время режима виртуальной машины безопасности. Однако сразу после того, как он покинул боксы, на трассе появилась сама машина безопасности. Ушла волна пит-стопов, а Перес и Леклер смогли без потерь заменить шины и опередить двукратного чемпиона.
Перес — лучший гонщик дня
В итоге именно мексиканец стал победителем Гран-при Азербайджана, в очередной раз доказав, что уличные трассы — его специальность. Перес, кстати, стал самым лучшим гонщиком дня.
Never in doubt— Formula 1 (@F1) April 30, 2023
Your #F1DriverOfTheDay is @SChecoPerez #AzerbaijanGP @salesforce pic.twitter.com/yWF1uieq0c
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