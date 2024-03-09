Полісся оголосило про трансфер ексгравця збірної України та Дніпра-1

Новачок "Полісся" Василь Кравець. Фото: "Полісся"

Житомирське "Полісся" підписало нового футболіста на позицію лівого захисника. Наразі конкуренція на цій позиції буде дуже сильною.

"Полісся" повідомило про підписання гравця "Дніпра-1" Василя Кравця.

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Зазначимо, що "Полісся" у зимове трансферне вікно підписало на цю саму позицію Богдана Михайличенка.

Богдан Михайличенко. Фото: "Полісся"

Що відомо про трансфер Кравця

За інформацією житомирського клубу, вихованець львівських "Карпат" підписав контракт на 2,5 роки.

26-річний українець раніше в УПЛ грав за "Карпати", "Ворсклу" та "Дніпро-1". При цьому він виступав в Іспанії за "Луго", "Леганес" та хіхонський "Спортінг", а в Польщі за "Лех".

Кравець цього сезону провів 21 матч за "Дніпро-1", але результативними діями в них не відрізнявся. Статистичний портал "Трансфермаркт оцінює гравця в 1,2 млн євро.

У "Поліссі" на позиції лівого захисника також виступає Артем Смоляков. При цьому в клубі можуть використовувати одного із захисників на місці травмованого вінгера Бенні Макуана. В атаці може виступати Михайличенко.

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