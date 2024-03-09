Полесье объявило о трансфере экс-игрока сборной Украины и Днепра-1

Новичок "Полесья" Василий Кравец. Фото: "Полесье"

Житомирское "Полесье" подписало нового футболиста на позицию левого защитника. Сейчас конкуренция на этом месте будет запредельной.

"Полесье" сообщило о подписании игрока "Днепра-1" Василия Кравца.

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Отметим, что "Полесье" в зимнее трансферное окно подписало на эту же позицию Богдана Михайличенко.

Богдан Михайличенко. Фото: "Полесье"

Что известно о трансфере Кравца

По информации житомирского клуба, воспитанник львовских "Карпат" подписал контракт на 2,5 года.

26 летний украинец ране в УПЛ играл за "Карпаты", "Ворсклу" и "Днепр-1". При этом он выступал в Испании за "Луго", "Леганес" и хихонский "Спортинг", а в Польше за "Лех".

Кравец в текущем сезоне провел 21 матч за "Днепр-1", но результативными действиями в них не отличался. Статистический портал "Трансфермаркт оценивает игрока в 1,2 млн евро.

В "Полесье" на позиции левого защитника также выступает Артем Смоляков. При этом в клубе могут использовать одного из защитников на месте травмированного вингера Бенни Макуана. В атаке может выступать Михайличенко.

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