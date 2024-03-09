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Полесье объявило о трансфере экс-игрока сборной Украины и Днепра-1

9 марта 2024 13:14
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Агабекян Карен
редактор
Полесье объявило о трансфере экс-игрока сборной Украины и Днепра-1
Новичок "Полесья" Василий Кравец. Фото: "Полесье"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Житомирское "Полесье" подписало нового футболиста на позицию левого защитника. Сейчас конкуренция на этом месте будет запредельной.

"Полесье" сообщило о подписании игрока "Днепра-1" Василия Кравца.

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Отметим, что "Полесье" в зимнее трансферное окно подписало на эту же позицию Богдана Михайличенко.

Богдан Михайличенко
Богдан Михайличенко. Фото: "Полесье"

Что известно о трансфере Кравца

По информации житомирского клуба, воспитанник львовских "Карпат" подписал контракт на 2,5 года.

26 летний украинец ране в УПЛ играл за "Карпаты", "Ворсклу" и "Днепр-1". При этом он выступал в Испании за "Луго", "Леганес" и хихонский "Спортинг", а в Польше за "Лех".

Кравец в текущем сезоне провел 21 матч за "Днепр-1", но результативными действиями в них не отличался. Статистический портал "Трансфермаркт оценивает игрока в 1,2 млн евро.

В "Полесье" на позиции левого защитника также выступает Артем Смоляков. При этом в клубе могут использовать одного из защитников на месте травмированного вингера Бенни Макуана. В атаке может выступать Михайличенко.

Напомним, бывшая звезда "Динамо" может оказаться за решеткой — что известно.

Джошуа после победы над Нганну заявил, что хочет драться с победителем пары Усик — Фьюри.

Джошуа эффектно нокаутировал Нганну, украинец Новицкий снова победил.

Зинченко готовится к трансферу из "Арсенала" — на него претендуют два клуба.

Мудрику придется уйти из "Челси" — известная причина.

Защитник сборной Украины Илья Забарный может стать игроком известного клуба.

футбол
Футбол трансферы
УПЛ
Днепр-1
Полесье
Василий Кравец

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