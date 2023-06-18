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Привітала дружина та рідні: Забарний про перший гол за збірну України

18 червня 2023 12:05
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Привітала дружина та рідні: Забарний про перший гол за збірну України
Ілля Забарний розпочав камбек проти Північної Македонії. Фото: УАФ
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Напередодні чергового відбіркового матчу на Євро-2024 проти Мальти захисник національної збірної України Ілля Забарний прокоментував виїзну перемогу проти Північної Македонії. Саме гравець "Борнмута" розпочав камбек у Скоп’є.

Його думки та емоції передає офіційний сайт УАФ.

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"Це важлива перемога, важливі три очки. Я щасливий, що забив перший м'яч за збірну України. Для мене це теж дуже важливо. Я зміг допомогти команді і тому дуже радий. Мені вже прийшло багато привітань — від дружини та рідних. Звісно, це приємно, тож дякую всім за підтримку", — каже Забарний

Це важливо для всього нашого народу

Однак за словами футболіста, це був важкий матч. У другому таймі команда проявила характер та змінила гру.

"Перший тайм ми трохи провалили, але в перерві зібралися в роздягальні й визначили помилки. У результаті вийшли на другий тайм із зовсім іншим настроєм і покращили гру. Почали більше атакувати й спокійно контролювати м'яч.

Звісно, приємно відігратися, поступаючись у два м'ячі, та ще й потім здобути кінцевий успіх. Це важливо для всього нашого народу, який має і силу, і дух. Сподіваюся, що такі перемоги дають надію всім українцям", — сказав Ілля.

Наступний матч збірна України проведе також у межах відбору Євро-2024 — 19 червня проти Мальти. Гра відбудеться в Трнаві на стадіоні Антона Малатинського. Початок о 19.00 за київським часом.

У рамках кваліфікації Євро-2024 пройшли матчі у групах A,E,G,F,J. Цього разу також не обійшлося без сенсацій

Сьогодні, 18 червня, у Роттердамі на стадіоні Де Кейп відбудеться фінальний поєдинок Ліги націй УЄФА. Де та коли дивитися матч Хорватія — Іспанія, у матеріалі Новини.LIVE.

Нагадаємо, півзахисник Руслан Маліновський може перейти до відомого клубу Бундесліги.

Одна з українок припинила виступи у Бірмінгемі, але через поразку іншій українській тенісистці у кваліфікації 

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