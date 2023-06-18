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Поздравила жена и родные: Забарный о первом голе за сборную Украины

18 июня 2023 12:05
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Поздравила жена и родные: Забарный о первом голе за сборную Украины
Илья Забарный начал камбэк против Северной Македонии. Фото: УАФ
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

В преддверии очередного отборочного матча на Евро-2024 против Мальты защитник национальной сборной Украины Илья Забарный прокомментировал выездную победу против Северной Македонии. Именно игрок "Борнмута" начал камбэк в Скопье.

Его мнения и эмоции передает официальный сайт УАФ.

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"Это важная победа, важные три очка. Я счастлив, что забил первый мяч за сборную Украины. Для меня это тоже очень важно. Я смог помочь команде и потому очень рад. Мне уже пришло много поздравлений — от жены и родных. Конечно, это приятно, поэтому спасибо всем за поддержку", — говорит Забарный

Это важно для всего нашего народа

Однако, по словам футболиста, это был тяжелый матч. Во втором тайме команда проявила характер и сменила игру.

"Первый тайм мы немного провалили, но в перерыве собрались в раздевалке и определили ошибки. В результате вышли на второй тайм с совсем другим настроением и улучшили игру. Начали больше атаковать и спокойно контролировать мяч.

Конечно, приятно отыграться, уступая два мяча, да еще и потом получить конечный успех. Это важно для всего нашего народа, обладающего и силой, и духом. Надеюсь, что такие победы дают надежду всем украинцам", — сказал Илья.

Следующий матч сборная Украины проведет также в рамках отбора Евро-2024 — 19 июня против Мальты. Игра состоится в Транове на стадионе Антона Малатинского. Начало в 19:00 по киевскому времени.

В рамках квалификации Евро-2024 прошли матчи в группах A, E, G, F, J. На этот раз тоже не обошлось без сенсаций

Сегодня, 18 июня, в Роттердаме на стадионе Де Кейп состоится финальный поединок Лиги наций УЕФА. Где и когда смотреть матч Хорватия - Испания, в материале Новини.LIVE.

Напомним, полузащитник Руслан Малиновский может перейти в известный клуб Бундеслиги.

Одна из украинок прекратила выступления в Бирмингеме, но из-за поражения другой украинской теннисистке в квалификации

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