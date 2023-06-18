Поздравила жена и родные: Забарный о первом голе за сборную Украины

Илья Забарный начал камбэк против Северной Македонии. Фото: УАФ

В преддверии очередного отборочного матча на Евро-2024 против Мальты защитник национальной сборной Украины Илья Забарный прокомментировал выездную победу против Северной Македонии. Именно игрок "Борнмута" начал камбэк в Скопье.

Его мнения и эмоции передает официальный сайт УАФ.

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"Это важная победа, важные три очка. Я счастлив, что забил первый мяч за сборную Украины. Для меня это тоже очень важно. Я смог помочь команде и потому очень рад. Мне уже пришло много поздравлений — от жены и родных. Конечно, это приятно, поэтому спасибо всем за поддержку", — говорит Забарный

Это важно для всего нашего народа

Однако, по словам футболиста, это был тяжелый матч. Во втором тайме команда проявила характер и сменила игру.

"Первый тайм мы немного провалили, но в перерыве собрались в раздевалке и определили ошибки. В результате вышли на второй тайм с совсем другим настроением и улучшили игру. Начали больше атаковать и спокойно контролировать мяч.

Конечно, приятно отыграться, уступая два мяча, да еще и потом получить конечный успех. Это важно для всего нашего народа, обладающего и силой, и духом. Надеюсь, что такие победы дают надежду всем украинцам", — сказал Илья.

Следующий матч сборная Украины проведет также в рамках отбора Евро-2024 — 19 июня против Мальты. Игра состоится в Транове на стадионе Антона Малатинского. Начало в 19:00 по киевскому времени.

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