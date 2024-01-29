Ребров відхилив дві дуже щедрі пропозиції з арабських країн

Головний тренер збірної України Сергій Ребров. Фото: УАФ

Головного тренера збірної України Сергія Реброва намагалися переманити вже після призначення на нинішню посаду. За спеціалістом сумують в ОАЄ та Саудівській Аравії.

Про запрошення у своєму YouTube-каналі повідомив блогер Віктор Вацко.

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За словами Вацка, Реброву пропонували контракти "Аль-Джазіра" з ОАЕ та "Аль-Шабаба" із Саудівської Аравії. Обидві пропозиції тренер відхилив.

Наразі відомо, що "Аль-Джазіра, крім величезної зарплати, пропонувала сумісництво зі збірно. України.

Пропозиція "Аль-Шабаба" також була величезна, але її відхилили.

"Ребров відхилив недавно просто шалену з фінансової точки зору пропозицію від "Аль-Джазіри". Причому еміратський клуб погоджувався на сумісництво у клубі та збірній України. Ребров відмовився.

"Аль-Шабаб" також був зацікавлений, також виходив й пропонував космічні гроші. Ви не розумієте, цифри не буду говорити, щоб ніхто не "поплив". Просто космічна пропозиція", — сказав Вацко.

Зазначимо, що Ребров у 2017-2018 роках тренував у Саудівській Аравії "Аль-Ахлі". У ОАЕ з "Аль-Айном" спеціаліст працював у 2021-2023 роках.

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