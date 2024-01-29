Ребров отклонил два очень щедрых предложения из арабских стран

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. Фото: УАФ

Главного тренера сборной Украины Сергея Реброва пытались переманить уже после назначения на нынешний пост. По специалисту скучают в ОАЕ и Саудовской Аравии.

О приглашении в своем YouTube-канале сообщил блогер Виктор Вацко.

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По словам Вацко, Реброву предлагали контракты "Аль-Джазира" из ОАЭ и "Аль-Шабаб" из Саудовской Аравии. Оба предложения тренер отклонил.

Пока известно, что "Аль-Джазира, кроме огромной зарплаты, предлагала совместительство со сборной Украины.

Предложение "Аль-Шабаба" также было огромным, но его отклонили.

"Ребров отклонил недавно просто бешеное с финансовой точки зрения предложение от "Аль-Джазиры". Причем эмиратский клуб соглашался на совместительство в клубе и сборной Украины. Ребров отказался.

"Аль-Шабаб" также был заинтересован, выходил и предлагал космические деньги. Вы не понимаете, цифры не буду говорить, чтобы никто не "уплыл". Просто космическое предложение", — сказал Вацко.

Отметим, что Ребров в 2017-2018 годах тренировал в Саудовской Аравии "Аль-Ахли". В ОАЭ с "Аль-Айном" специалист работал в 2021-2023 годах.

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