Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Ребров отклонил два очень щедрых предложения из арабских стран arrow

Ребров отклонил два очень щедрых предложения из арабских стран

29 января 2024 19:00
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Ребров отклонил два очень щедрых предложения из арабских стран
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Главного тренера сборной Украины Сергея Реброва пытались переманить уже после назначения на нынешний пост. По специалисту скучают в ОАЕ и Саудовской Аравии.

О приглашении в своем YouTube-канале сообщил блогер Виктор Вацко.

Читайте также:

Кто предлагал Реброву работу

По словам Вацко, Реброву предлагали контракты "Аль-Джазира" из ОАЭ и "Аль-Шабаб" из Саудовской Аравии. Оба предложения тренер отклонил.

Пока известно, что "Аль-Джазира, кроме огромной зарплаты, предлагала совместительство со сборной Украины.

Предложение "Аль-Шабаба" также было огромным, но его отклонили.

"Ребров отклонил недавно просто бешеное с финансовой точки зрения предложение от "Аль-Джазиры". Причем эмиратский клуб соглашался на совместительство в клубе и сборной Украины. Ребров отказался.

"Аль-Шабаб" также был заинтересован, выходил и предлагал космические деньги. Вы не понимаете, цифры не буду говорить, чтобы никто не "уплыл". Просто космическое предложение", — сказал Вацко.

Отметим, что Ребров в 2017-2018 годах тренировал в Саудовской Аравии "Аль-Ахли". В ОАЭ с "Аль-Айном" специалист работал в 2021-2023 годах.

Напомним, "Динамо" нашло в Турции нового центрального защитника — что о нем известно.

"Реал" сделает ставку на украинского голкипера, и это не Лунин.

"Ювентус" принял окончательное решение по трансферу Судакова.

Клопп возглавит "Баварию" — Ноер назвал причину. Однако существует и другой претендент на немецкого наставника.

После прихода Шевченко легендарные украинские футболисты больше не работают в УАФ.

Гвардиола уйдет из "Манчестер Сити" — уже известное имя нового тренера.

футбол
Сборная Украины по футболу
ОАЭ
Саудовская Аравия
Сергей Ребров

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

27 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

Актуальное по теме