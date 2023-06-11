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Родрі був визнаний кращим гравцем фіналу Ліги чемпіонів-2023

11 червня 2023 07:15
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Родрі був визнаний кращим гравцем фіналу Ліги чемпіонів-2023
Іспанський півзахисник пройшов великий шлях, щоб стати найкращим. Фото: Reuters/Molly Darlyngton
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Два роки тому "Манчестер Сіті" грав у фіналі Ліги чемпіонів проти "Челсі". Тоді він був актором другого плану, а зараз кращий гравець головного матчу сезону за оцінками Whoscored

Що змінилось з того часу, в матеріалі Новини.LIVE.

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У фіналі дворічної давнини Гвардіола поставив на позицію опорного півзахисника Ілкая Гюндогана. Рішення справило ключовий та негативний вплив на перебіг зустрічі.

З того часу Родрі пройшов шлях до самого залізного гравця старту "Сіті" та одного з кращих опорників світу. 

"Люди багато обговорюють Холанда, але подивіться, який сезон проводить Родрі. Не впевнений, що у світі зараз є півзахисник сильніший за нього", — сказав Пеп після півфіналу.

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Гвардіола підготував кращого опорного півзахисника. Фото: Reuters/Molly Darlyngton

Після трансферу Родрі 2019-го Гвардіола назвав його опорником, якого "Сіті" купує "на найближче десятиліття". Ідеальність іспанця для ролі глибинного плеймейкера Пеп описав нестандартним чином:

 "Часто гравці у житті та на полі схожі. Їхній характер переноситься на поле. Родрі навіть виглядає як півзахисник. Він неймовірний. Жодних тату або сережок. А його зачіска! Має зачіску опорного півзахисника. Саме так має виглядати опорний півзахисник", — запевняв Гвардіола.

Сам Родрі пізніше в інтерв'ю The Guardian пояснював це так

"Опорний півзахисник, більшою мірою, ніж решта, повинен підтримувати порядок, грати з холодною головою. Для цього потрібно бути "найнормальнішим". Ти мимоволі вибираєш між тим, що краще для команди, та демонстрацією власних навичок. Форварди завжди у центрі уваги, що зрозуміло, адже забивати – найважче у футболі, але за цим стоїть багато закулісної роботи. Потрібні гравці, які це розуміють. Все, що йде на користь команді, я сприймаю як користь для себе. І справді за межами поля я такий самий", — казав він

Ми створюємо зв'язки, які потім нам допомагають

Перші два сезони пішли на розбудову. Під час другого вже були тривалі позитивні відрізки, але по-справжньому на топрівень Родрі вийшов лише останні два роки.

Однією з причин прогресу є природна адаптація до футболу Гвардіоли. За словами іспанця особливо важливими є зв'язки з ближніми гравцями: 

"Як команда ми працюємо особливим чином. Зокрема це стосується гравців, які розташовані близько один до одного: центральні захисники та опорник, опорник та центральні півзахисники. Ми створюємо зв'язки, які потім нам допомагають", — відзначає іспанець.

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У фіналі ЛЧ Родрі отримав найвищій бал від Whoscored 8,4. Фото: Reuters/Murad Sezer

Сильна сторона Родрі — функції глибинного плеймейкера. Можливо, найбільш вражаючий аспект роботи іспанця — кількість та точність передач під тиском. У середньому за матч він робить 25,4 таких паси (найбільше в АПЛ — серед гравців усіх позицій) з точністю 86% (жоден інший опорник не дає точності вище 83%)

У фіналі ЛЧ він отримав найвищій бал від Whoscored 8,4. На другому та третьому місці Діаш 7,7 та Стоунз 7,6. У "Інтера" кращий бал у Брозовіча 6,7.

Нагадаємо, як тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола розповів, що зробить із медаллю переможця Ліги чемпіонів.

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