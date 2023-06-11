Родри был признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов-2023

Испанский полузащитник прошел большой путь, чтобы стать лучшим. Фото: Reuters/Molly Darlyngton

Два года назад "Манчестер Сити" играл в финале Лиги чемпионов против "Челси". Тогда он был актером второго плана, а сейчас лучший игрок главного матча сезона по оценкам Whoscored

Что изменилось с тех пор в материале Новини.LIVE.

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С тех пор Родри прошел путь к самому железному игроку старта "Сити" и одному из лучших опорников мира.

"Люди много обсуждают Холанда, но посмотрите, какой сезон проводит Родри. Не уверен, что в мире сейчас полузащитник сильнее его", — сказал Пеп после полуфинала.

Гвардиола подготовил лучшего опорного полузащитника. Фото: Reuters/Molly Darlyngton

После трансфера Родри 2019-го Гвардиола назвал его опорником, который "Сити" покупает "на ближайшее десятилетие". Идеальность испанца для роли глубинного плеймейкера Пеп описал нестандартным образом:

"Часто игроки в жизни и на поле похожи. Их характер переносится на поле. Родри даже выглядит как полузащитник. Он невероятен. Никаких тату или сережек. А его прическа! Имеет прическу опорного полузащитника. Именно так должен выглядеть опорный полузащитник", — уверял Гвардиола. .

Сам Родри позже в интервью The Guardian объяснял это да

"Опорный полузащитник, в большей степени, чем остальные, должен поддерживать порядок, играть с холодной головой. Для этого нужно быть самым "нормальным". Ты невольно выбираешь между тем, что лучше для команды, и демонстрацией собственных навыков. Форварды всегда в центре внимания, что понятно, ведь забивать – тяжелее всего в футболе, но за этим стоит много закулисной работы. Нужны игроки, которые это понимают. Все, что идет на пользу команде, я воспринимаю как пользу для себя. И действительно, за пределами поля я такой же", — говорил он

Мы создаем связи, которые потом нам помогают

Первые два сезона пошли на развитие. Во время второго уже были длительные положительные отрезки, но по-настоящему на июль Родри вышел только последние два года.

Одной из причин прогресса есть естественная адаптация к футболу Гвардиолы. По словам испанца особенно важны связи с ближними игроками:

"Как команда мы работаем особым образом. В частности, это касается игроков, которые расположены близко друг к другу: центральные защитники и опорник, опорник и центральные полузащитники. Мы создаем связи, которые потом нам помогают", — отмечает испанец.

В финале ЛЧ Родри получил самый высокий балл от Whoscored 8,4. Фото: Reuters/Murad Sezer

Сильная сторона Родри — функции глубинного плеймейкера. Возможно, наиболее впечатляющий аспект работы испанца — количество и точность передач под давлением. В среднем за матч он делает 25,4 таких паса (больше всего в АПЛ — среди игроков всех позиций) с точностью 86% (ни один другой опорник не дает точности выше 83%).

В финале ЛЧ он получил самый высокий балл от Whoscored 8,4. На втором и третьем месте Диаш 7,7 и Стоунз 7,6. У "Интера" лучший балл у Брозовича 6,7.

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