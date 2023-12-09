Російські та білоруські спортсмени не поїдуть на Олімпіаду — що відомо
Попри рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) повернути росіян та білорусів на Олімпійські ігри-2024 у нейтральному статусі, не всі види спорту їх пропустять. Принципово проти участі цих двох країн виступають у легкій атлетиці.
Відповідне рішення підтвердив президент Всесвітньої асоціації легкої атлетики (World Athletics) Себастьян Коу. Заяву функціонер зробив на 233-му засіданні World Athletics у Монако.
Що думають у легкій атлетиці
За словами Коу, їхнє ставлення до усунення росіян не змінилося навіть після рішення МОК. До того ж, у World Athletics не відчувають жодного тиску щодо цієї ситуації ні від МОК ні від будь-кого іншого.
"Якщо ви побачите нейтральних спортсменів на ОІ-2024 у Парижі, то це будуть не легкоатлети. Наша позиція не змінилася. Мені більше нічого додати", — сказав Коу.
Раніше МОК допустив росіян та білорусів до ОІ-2024 у Парижі лише в індивідуальних видах спорту.
При цьому з команди російських та білоруських спортсменів під нейтральним прапором відсіюватимуть тих, хто публічно підтримав війну в Україні.
Також МОК не допустить до турніру росіян та білорусів, які мають контракти із силовими відомствами своїх країн.
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