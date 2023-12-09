Российские и белорусские спортсмены не поедут на Олимпиаду — что известно
Несмотря на решение Международного олимпийского комитета (МОК) вернуть россиян и белорусов на Олимпийские игры-2024 в нейтральном статусе, не все виды спорта их пропустят. Принципиально против участия этих двух стран выступают в легкой атлетике.
Соответствующее решение подтвердил президент Всемирной ассоциации легкой атлетики (World Athletics) Себастьян Коу. Заявление функционер сделал на 233-м заседании World Athletics в Монако.
Что думают в легкой атлетике
По словам Коу, их отношение к отстранению россиян не изменилось даже после решения МОК. К тому же, в World Athletics не чувствуют никакого давления по этой ситуации ни от МОК ни от кого-либо другого.
"Если вы увидите нейтральных спортсменов на ОИ-2024 в Париже, то это будут не легкоатлеты. Наша позиция не изменилась. Мне больше нечего добавить", — сказал Коу.
Ранее МОК допустил россиян и белорусов к ОИ-2024 в Париже лишь в индивидуальных видах спорта.
При этом из команды российских и белорусских спортсменов под нейтральным флагом будут отсеивать тех, кто публично поддержал войну в Украине.
Также МОК не допустит к турниру россиян и белорусов, имеющих контракты с силовыми ведомствами своих стран.
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