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Российские и белорусские спортсмены не поедут на Олимпиаду — что известно

9 декабря 2023 06:59
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Агабекян Карен
редактор
Российские и белорусские спортсмены не поедут на Олимпиаду — что известно
Олимпийская чемпионка из России в прыжках в высоту Мария Ласицкене. Фото: instagram.com/lasitskene.maria
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Несмотря на решение Международного олимпийского комитета (МОК) вернуть россиян и белорусов на Олимпийские игры-2024 в нейтральном статусе, не все виды спорта их пропустят. Принципиально против участия этих двух стран выступают в легкой атлетике.

Соответствующее решение подтвердил президент Всемирной ассоциации легкой атлетики (World Athletics) Себастьян Коу. Заявление функционер сделал на 233-м заседании World Athletics в Монако.

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Себастьян Коу. Фото: instagram.com/sebcoeofficial

Что думают в легкой атлетике

По словам Коу, их отношение к отстранению россиян не изменилось даже после решения МОК. К тому же, в World Athletics не чувствуют никакого давления по этой ситуации ни от МОК ни от кого-либо другого.

"Если вы увидите нейтральных спортсменов на ОИ-2024 в Париже, то это будут не легкоатлеты. Наша позиция не изменилась. Мне больше нечего добавить", — сказал Коу.

Ранее МОК допустил россиян и белорусов к ОИ-2024 в Париже лишь в индивидуальных видах спорта.

При этом из команды российских и белорусских спортсменов под нейтральным флагом будут отсеивать тех, кто публично поддержал войну в Украине.

Также МОК не допустит к турниру россиян и белорусов, имеющих контракты с силовыми ведомствами своих стран.

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