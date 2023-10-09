Ракицкий помог раненому бойцу: заплатил более миллиона гривен
Футболист донецкого "Шахтера" Ярослав Ракицкий продолжает помогать защитникам Украины. В настоящее время он оплачивает реабилитацию одного из раненых ультрас "горняков".
При этом Ракицкий избегает публичности, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Террикон".
В середине весны этого года представитель фанатского движения донецкого "Шахтера" Никита Стецюра был тяжело ранен при обороне Бахмута. Это родной город бойца 3-й отдельная штурмовая бригада (ОШБр).
Как Ракицкий помог бойцу
После ранения Никита Стецюра был доставлен в госпиталь Днепра, после чего военнослужащего перевели на лечение в Винницу. Там врачи сумели стабилизировать состояние защитника Украины.
Ярослав Ракицкий узнал, что Никите Стецюре необходима помощь. Футболист навестил раненого бойца, подарил ему футболку "Шахтера" и обещал финансово поддержать семью воина.
В настоящее время Стецюра восстанавливается в Киеве. Реабилитацию бойца взял на себя Ракицкий. Лечение обходится футболисту в 300 тыс. гривен ежемесячно, и Ярослав уже потратил на реабилитацию Никиты более миллиона гривен.
Ракицкий отказался комментировать эту тему.
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