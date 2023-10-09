Ракицкий помог раненому бойцу: заплатил более миллиона гривен

Ярослав Ракицкий в матче Лиги чемпионов. Фото: REUTERS/Cathrin Mueller

Футболист донецкого "Шахтера" Ярослав Ракицкий продолжает помогать защитникам Украины. В настоящее время он оплачивает реабилитацию одного из раненых ультрас "горняков".

При этом Ракицкий избегает публичности, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Террикон".

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В середине весны этого года представитель фанатского движения донецкого "Шахтера" Никита Стецюра был тяжело ранен при обороне Бахмута. Это родной город бойца 3-й отдельная штурмовая бригада (ОШБр).

Ярослав Ракицкий и Никита Стецюра. Фото: instagram.com/rakitskyy_official/

Как Ракицкий помог бойцу

После ранения Никита Стецюра был доставлен в госпиталь Днепра, после чего военнослужащего перевели на лечение в Винницу. Там врачи сумели стабилизировать состояние защитника Украины.

Ярослав Ракицкий узнал, что Никите Стецюре необходима помощь. Футболист навестил раненого бойца, подарил ему футболку "Шахтера" и обещал финансово поддержать семью воина.

Ярослав Ракицкий в игре против "Антверпена". Фото: REUTERS/Johanna Geron

В настоящее время Стецюра восстанавливается в Киеве. Реабилитацию бойца взял на себя Ракицкий. Лечение обходится футболисту в 300 тыс. гривен ежемесячно, и Ярослав уже потратил на реабилитацию Никиты более миллиона гривен.

Ракицкий отказался комментировать эту тему.

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