Ракіцький допоміг пораненому бійцю: заплатив понад мільйон гривень

Ярослав Ракіцький у матчі Ліги чемпіонів. Фото: REUTERS/Cathrin Mueller

Футболіст донецького "Шахтаря" Ярослав Ракіцький продовжує допомагати захисникам України. Наразі він оплачує реабілітацію одного з поранених ультрас "гірників".

При цьому Ракіцький уникає публічності, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Терикон".

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У середині весни цього року представник фанатського руху донецького "Шахтаря" Микита Стецюра був тяжко поранений під час оборони Бахмута. Це рідне місто бійця 3-ї окремої штурмової бригади (ОШБр).

Ярослав Ракіцький та Микита Стецюра. Фото: instagram.com/rakitskyy_official/

Як Ракіцький допоміг бійцю

Після поранення Микиту Стецюру було доставлено до шпиталю Дніпра, після чого військовослужбовця перевели на лікування до Вінниці. Там лікарі зуміли стабілізувати стан захисника України.

Ярослав Ракіцький дізнався, що Микиті Стецюрі потрібна допомога. Футболіст відвідав пораненого бійця, подарував йому футболку "Шахтаря" та обіцяв фінансово підтримати сім'ю воїна.

Ярослав Ракіцький у грі проти "Антверпена" Фото: REUTERS/Johanna Geron

Наразі Стецюра відновлюється у Києві. Реабілітацію бійця взяв він Ракіцький. Лікування коштує футболісту 300 тис. гривень щомісяця, і Ярослав уже витратив на реабілітацію Микити понад мільйон гривень.

Ракіцький відмовився коментувати цю тему.

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