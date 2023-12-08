Шапаренко и Караваев стали рекордсменами Динамо по важному показателю

Караваев в матче против "Металлиста 1925". Фото: пресс-служба "Динамо"

Сразу два футболиста киевского "Динамо" установили личные рекорды в одном и том же матче. Команда Александра Шовковского обыграла "Металлист 1925", а Николай Шапаренко и Александр Караваев вошли в список лучших "гвардейцев" столичного клуба.

Караваев и Шапаренко провели одинаковое количество матчей в "Динамо", сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт клуба.

Читайте также:

Николай Шапаренко избавился от последствий травмы и впервые за несколько недель вышел на поле в перенесенном матче третьего тура УПЛ против "Металлиста 1925". Александр Караваев вышел на замену во втором тайме. Для обоих игроков поединок получился юбилейным.

Николай Шапаренко во время атаки. Фото: пресс-служба "Динамо"

Достижение Караваева и Шапаренко

Защитник и хавбек киевского "Динамо" сыграли свой 100 матч в составе столичного клуба. Николай Шапаренко стал футболистом "бело-синих" в 2015 году, а в первой команде дебютировал 18 ноября в 2017 году. Он забил 14 голов за 100 поединков.

Александр Караваев присоединился к "Динамо" летом 2019 года. Он дебютировал 28 июля 2019 в матче Суперкубка Украины против Шахтера (2:1). На счету защитника сборной Украины четыре гола.

Напомним, Забарный может перейти в итальянский топ-клуб — известно условие.

Суркис назвал главное достижение Шовковского во главе "Динамо".

Милевский бросил пить, похудел и будет работать в известном клубе.

Трубин получит предложение от одного из лучших клубов Европы.

Шовковский назвал будущих лидеров киевского "Динамо".

Лидер "Динамо" переходит в ЛНЗ — о ком речь.

"Динамо" может возглавить известный украинский тренер.