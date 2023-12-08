Шапаренко и Караваев стали рекордсменами Динамо по важному показателю
Сразу два футболиста киевского "Динамо" установили личные рекорды в одном и том же матче. Команда Александра Шовковского обыграла "Металлист 1925", а Николай Шапаренко и Александр Караваев вошли в список лучших "гвардейцев" столичного клуба.
Караваев и Шапаренко провели одинаковое количество матчей в "Динамо", сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт клуба.
Николай Шапаренко избавился от последствий травмы и впервые за несколько недель вышел на поле в перенесенном матче третьего тура УПЛ против "Металлиста 1925". Александр Караваев вышел на замену во втором тайме. Для обоих игроков поединок получился юбилейным.
Достижение Караваева и Шапаренко
Защитник и хавбек киевского "Динамо" сыграли свой 100 матч в составе столичного клуба. Николай Шапаренко стал футболистом "бело-синих" в 2015 году, а в первой команде дебютировал 18 ноября в 2017 году. Он забил 14 голов за 100 поединков.
Александр Караваев присоединился к "Динамо" летом 2019 года. Он дебютировал 28 июля 2019 в матче Суперкубка Украины против Шахтера (2:1). На счету защитника сборной Украины четыре гола.
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