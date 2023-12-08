Шапаренко та Караваєв стали рекордсменами Динамо за важливим показником
Відразу два футболісти київського "Динамо" встановили особисті рекорди в тому самому матчі. Команда Олександра Шовковського обіграла "Металіст 1925", а Микола Шапаренко та Олександр Караваєв увійшли до списку найкращих "гвардійців" столичного клубу.
Караваєв та Шапаренко провели однакову кількість матчів у "Динамо", повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт клубу.
Микола Шапаренко позбувся наслідків травми й вперше за кілька тижнів вийшов на поле у перенесеному матчі третього туру УПЛ проти "Металіста 1925". Олександр Караваєв вийшов на заміну у другому таймі. Для обох гравців поєдинок вийшов ювілейним.
Досягнення Караваєва та Шапаренка
Захисник та хавбек київського "Динамо" зіграли свій 100 матч у складі столичного клубу. Микола Шапаренко став футболістом "біло-синіх" у 2015 році, а у першій команді дебютував 18 листопада у 2017 році. Він забив 14 голів за 100 поєдинків.
Олександр Караваєв приєднався до "Динамо" влітку 2019 року. Він дебютував 28 липня 2019 року у матчі Суперкубка України проти Шахтаря (2:1). На рахунку захисника збірної України чотири голи.
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