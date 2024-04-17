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Шовковский недоволен после победы Динамо над Минаем — что сказал тренер

17 апреля 2024 18:14
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Шовковский недоволен после победы Динамо над Минаем — что сказал тренер
Александо Шовковский во время исполнения Гимна Украины. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский раскритиковал свою команду после матча с "Минаем". Столичная команда выиграла на выезде, но наставник остался недоволен выступлением "бело-синих". 

Шовковский рассказал, что ему не понравилось в действиях футболистов "Динамо", сообщает Youtube-канал "УПЛ ТВ"

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"Динамо" сыграло на выезде с "Минаем" в перенесенном матче 16-го тура УПЛ. Киевская команда победила со счетом 3:1. Однако Александр Шовковский считает, что "бело-синие" провели два разных тайма. По словам тренера, команда должна была победить при более убедительной игре. 

Концентрация игроков и кадровые проблемы 

Шовковскому понравились действия футболистов "Динамо" в первом тайме. Киевляне забили два гола и упустили еще несколько моментов у ворот соперника. Но после перерыва "Минай" забил один гол в ответ, что заставило гостей нервничать почти до финального свистка. Лишь на 86-й минуте Назар Волошин забил третий мяч "Динамо" и снял вопросы о победителе противостояния. 

"Игроки "Миная" забили хороший гол, это был прекрасный удар. Но мы тоже должны как-то присутствовать на поле и не давать сопернику возможность так действовать. В зоне, из которой был нанесен удар, не было никого из игроков "Динамо", — рассказал Шовковский. 

Александр Шовковский
Шовковский руководит игрой "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Тренер "Динамо" объяснил отсутствие Бражко в матче вирусным заболеванием. Помимо Владимира, температура не позволила выйти на поле Сироте и Нещерету. 

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"Бавария" получит нового тренера — он четырежды выигрывал Лигу чемпионов и имеет Золотой мяч.

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