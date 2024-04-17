Шовковский недоволен после победы Динамо над Минаем — что сказал тренер

Александо Шовковский во время исполнения Гимна Украины. Фото: пресс-служба "Динамо"

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский раскритиковал свою команду после матча с "Минаем". Столичная команда выиграла на выезде, но наставник остался недоволен выступлением "бело-синих".

Шовковский рассказал, что ему не понравилось в действиях футболистов "Динамо", сообщает Youtube-канал "УПЛ ТВ".

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"Динамо" сыграло на выезде с "Минаем" в перенесенном матче 16-го тура УПЛ. Киевская команда победила со счетом 3:1. Однако Александр Шовковский считает, что "бело-синие" провели два разных тайма. По словам тренера, команда должна была победить при более убедительной игре.

Концентрация игроков и кадровые проблемы

Шовковскому понравились действия футболистов "Динамо" в первом тайме. Киевляне забили два гола и упустили еще несколько моментов у ворот соперника. Но после перерыва "Минай" забил один гол в ответ, что заставило гостей нервничать почти до финального свистка. Лишь на 86-й минуте Назар Волошин забил третий мяч "Динамо" и снял вопросы о победителе противостояния.

"Игроки "Миная" забили хороший гол, это был прекрасный удар. Но мы тоже должны как-то присутствовать на поле и не давать сопернику возможность так действовать. В зоне, из которой был нанесен удар, не было никого из игроков "Динамо", — рассказал Шовковский.

Шовковский руководит игрой "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Тренер "Динамо" объяснил отсутствие Бражко в матче вирусным заболеванием. Помимо Владимира, температура не позволила выйти на поле Сироте и Нещерету.

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