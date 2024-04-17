Шовковський незадоволений після перемоги Динамо над Минаєм — що сказав тренер

Олександр Шовковський під час виконання Гімну України. Фото: пресслужба "Динамо"

Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський розкритикував свою команду після матчу з "Минаєм". Столична команда виграла на виїзді, але наставник залишився незадоволеним виступом "біло-синіх".

Шовковський розповів, що йому не сподобалося у діях футболістів "Динамо", повідомляє Youtube-канал "УПЛ ТВ".

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"Динамо" зіграло на виїзді з "Минаєм" у перенесеному матчі 16-го туру УПЛ. Київська команда перемогла з рахунком 3:1. Проте Олександр Шовковський вважає, що "біло-сині" провели два різні тайми. За словами тренера, команда мала перемогти за більш переконливої гри.

Концентрація гравців та кадрові проблеми

Шовковському сподобалися дії футболістів "Динамо" у першому таймі. Кияни забили два голи та пропустили ще декілька моментів біля воріт суперника. Але після перерви "Минай" забив один гол у відповідь, що змусило гостей нервувати майже до фінального свистка. Лише на 86-й хвилині Назар Волошин забив третій м'яч "Динамо" та зняв питання про переможця протистояння.

"Гравці "Минаю" забили хороший гол, це був чудовий удар. Але ми теж повинні якось бути присутніми на полі й не давати супернику можливість так діяти. У зоні, з якої було завдано удару, не було нікого з гравців "Динамо", — розповів Шовковський.

Шовковський керує грою "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Тренер "Динамо" пояснив відсутність Бражка у матчі вірусним захворюванням. Крім Володимира, температура не дозволила вийти на поле Сироті та Нещерету.

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