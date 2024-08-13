Александр Шовковский прокомментировал предстоящую игру с Рейнджерсом в квалификации Лиги чемпионов

Александр Шовковский. Фото: ФК "Динамо" Киев

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский высказался о предстоящем матче с Рейнджерс в квалификации Лиги чемпионов. По его словам, команда уже готова к строгому испытанию, из которого у них есть все шансы выйти с честью.

Об этом он рассказал на предматчевой пресс-конференции.

Читайте также:

Как Динамо сыграет следующий матч

Шовковский заявил, что у каждого игрока есть цель выйти на поле и показать себя с лучшей стороны и сыграть максимально качественно.

"Всегда так было, и, безусловно, так и должно быть. Бесспорно, каждый игрок будет пытаться реализовать свои лучшие стороны, также наши игроки будут делать все возможное, чтобы проявить свои сильные качества. Я никогда не отделял игроков от команды, и для достижения результата каждый футболист должен покорять свое личное идеям и достижениям команды. Поэтому мы готовимся к очень сложной, но, наверное, очень интересной игре", — рассказал Шовковский.

Кроме этого он объяснил, есть ли у команды кадровые проблемы.

"У нас, в принципе, основная обойма игроков готовится к поединку. Точно не сможет помочь нам Владимир Шепелев, он получил повреждение и теперь восстанавливается в Украине. Также Николай Михайленко получил небольшое повреждение и не прилетел с нами — решили, что нет смысла ему с поврежденным голеностопом переносить два перелета, поскольку это дополнительная нагрузка. А так все остальные готовы выйти завтра на футбольное поле", — говорит он.

Напомним, Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство.

Цыганков готовится уйти из Жироны — клуб может продать украинца.

За Бражко спорят клубы из Испании и Германии.

Харлан заработала самую большую сумму на Олимпиаде-2024 – сколько Минспорта заплатит украинцам.

У гимнастки из США отобрали медаль по завершении Олимпиады-2024.

Магучих показала кадры изысканной фотосессии из Парижа и назвала новую цель.

Леброн Джеймс назвал вдохновляющего его баскетболиста.