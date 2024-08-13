Александр Шовковский прокомментировал предстоящую игру с Рейнджерсом в квалификации Лиги чемпионов

Шовковский рассказал о шансах Динамо пройти Рейнджерс в Лиге чемпионов
Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский высказался о предстоящем матче с Рейнджерс в квалификации Лиги чемпионов. По его словам, команда уже готова к строгому испытанию, из которого у них есть все шансы выйти с честью.
Об этом он рассказал на предматчевой пресс-конференции.
Как Динамо сыграет следующий матч
Шовковский заявил, что у каждого игрока есть цель выйти на поле и показать себя с лучшей стороны и сыграть максимально качественно.
"Всегда так было, и, безусловно, так и должно быть. Бесспорно, каждый игрок будет пытаться реализовать свои лучшие стороны, также наши игроки будут делать все возможное, чтобы проявить свои сильные качества. Я никогда не отделял игроков от команды, и для достижения результата каждый футболист должен покорять свое личное идеям и достижениям команды. Поэтому мы готовимся к очень сложной, но, наверное, очень интересной игре", — рассказал Шовковский.
Кроме этого он объяснил, есть ли у команды кадровые проблемы.
"У нас, в принципе, основная обойма игроков готовится к поединку. Точно не сможет помочь нам Владимир Шепелев, он получил повреждение и теперь восстанавливается в Украине. Также Николай Михайленко получил небольшое повреждение и не прилетел с нами — решили, что нет смысла ему с поврежденным голеностопом переносить два перелета, поскольку это дополнительная нагрузка. А так все остальные готовы выйти завтра на футбольное поле", — говорит он.
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