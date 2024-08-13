Олексанр Шовковський прокоментував майбутню гру з Рейнджерс у кваліфікації Ліги чемпіонів

Олександр Шовковський. Фото: ФК "Динамо" Київ

Головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський висловився про майбутній матч у відповідь з Рейнджерс у кваліфікації Ліги чемпіонів. За його словами, команда вже готова до суворого випробування, з якого вони мають всі шанси вийти з честю.

Про це він розповів на передматчевій пресконференції.

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Шовковський заявив, що кожен гравець має на меті вийти на поле та показати себе з найкращої сторони та зіграти максимально якісно.

"Завжди так було, і, безперечно, так і має бути. Безперечно, кожен гравець намагатиметься реалізувати свої найкращі сторони, також наші гравці будуть робити все можливе, щоб проявити свої сильні якості. Я ніколи не відокремлював гравців від команди, і задля досягнення результату кожен футболіст повинен підкоряти своє особисте ідеям та досягненням команди. Тому ми готуємося до дуже складної, але, певен, дуже цікавої гри", — розповів Шовковський.

Крім цього він пояснив, чи є у команди наразі кадрові проблеми.

"У нас, в принципі, основна обойма гравців готується до поєдинку. Точно не зможе допомогти нам Володимир Шепелєв, він зазнав пошкодження і тепер відновлюється в Україні. Також Микола Михайленко отримав невелике пошкодження і не прилетів із нами — вирішили, що немає сенсу йому з пошкодженим гомілкостопом переносити два перельоти, оскільки це додаткове навантаження. А так усі інші готові вийти завтра на футбольне поле", — каже він.

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