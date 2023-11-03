Симеоне раскритиковал Месси и церемонию вручения Золотого мяча

Диего Симеоне руководит игрой "Атлетико". Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне остался недоволен результатами церемонии "Золотой мяч". Он считает, что Антуан Гризманн заслуживал более высокого места в итоговом списке номинантов.

Симеоне оценил рекорд Месси, который завоевал уже восьмую премию в карьере, в интервью Marca.

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Лидер мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн занял 21-е место в списке лучших игроков прошлого сезона. Он сыграл 48 поединков, забил 16 голов и сделал 19 результативных передач. При этом 32-летний полузащитник дошел до финала Кубка Мира-2022 в составе сборной Франции.

Симеоне раскритиковал Ballon d'Or

"Атлетико" занял третье место в чемпионате Испании и дошел до четвертьфинала Кубка Испании. Правда, при этом "матрасники" неудачно выступили в Лиге чемпионов, где не смогли выйти из группы.

Лионель Месси на церемонии "Золотой мяч". Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

Диего Симеоне отдал должное Лионелю Месси и признал величие аргентинского футболиста, но при этом отметил, что сразу несколько игроков заслужили эту награду. Он заявил, что в следующем сезоне церемония "Золотого мяча" станет более интересной, потому что в ней не примут участие ни Лео Месси, ни Криштиану Роналду.

Антуан Гризманн в "Атлетико". Фото: REUTERS/Isabel Infantes

При этом Диего Симеоне раскритиковал организаторов "Золотого мяча" за то, что Антуан Гризманн занял только 21-е место в итоговом голосовании. Тренер "Атлетико" заявил, что французский полузащитник заслуживает большего признания.

"Я наблюдал за становлением Антуана в футболе и знаю, на что он способен. Я видел, как он напряженно работал для того, чтобы достигнуть всех своих целей. И Гризманн стал одним из лучших футболистов в мире. Пусть каждый думает, что хочет, но Антуан должен был войти в пятерку лучших игроков", — рассказал Диего Симеоне.

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