Симеоне розкритикував Мессі та церемонію вручення Золотого м'яча

Дієго Сімеоне керує грою "Атлетіко". Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Головний тренер мадридського "Атлетико" Дієго Сімеоне залишився незадоволеним результатами церемонії "Золотий м'яч". Він вважає, що Антуан Грізманн заслуговував на вище місце в підсумковому списку номінантів.

Сімеоне оцінив рекорд Мессі, який виборов уже восьму премію в кар'єрі, в інтерв'ю Marca.

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Лідер мадридського "Атлетико" Антуан Грізманн посів 21-е місце у списку найкращих гравців минулого сезону. Він зіграв 48 поєдинків, забив 16 голів та зробив 19 результативних передач. 32-річний півзахисник дійшов до фіналу Кубка Світу-2022 у складі збірної Франції.

Симеоне розкритикував Ballon d'Or

"Атлетіко" посів третє місце у чемпіонаті Іспанії та дійшов до чвертьфіналу Кубка Іспанії. Щоправда, при цьому "матрацники" невдало виступили у Лізі чемпіонів, де не змогли вийти із групи.

Ліонель Мессі на церемонії "Золотий м'яч". Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

Дієго Сімеоне віддав належне Ліонелю Мессі та визнав велич аргентинського футболіста, але при цьому зазначив, що відразу кілька гравців заслужили на цю нагороду. Він заявив, що наступного сезону церемонія "Золотого м'яча" стане цікавішою, тому що в ній не візьмуть участь ні Лео Мессі, ні Кріштіану Роналду.

Антуан Грізманн в "Атлетіко". Фото: REUTERS/Isabel Infantes

При цьому Дієго Сімеоне розкритикував організаторів "Золотого м'яча" за те, що Антуан Грізманн посів лише 21 місце у підсумковому голосуванні. Тренер "Атлетико" заявив, що французький півзахисник заслуговує на більше визнання.

"Я спостерігав за становленням Антуана у футболі й знаю, на що він здатний. Я бачив, як він напружено працював для того, щоб досягти всіх своїх цілей. І Грізманн став одним із найкращих футболістів у світі. Нехай кожен думає, що хоче, але Антуан мав увійти до п'ятірки найкращих гравців", — розповів Дієго Сімеоне.

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