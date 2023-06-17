Украина додавила Северную Македонию: видео голов

Сборная Украины выходит на матч против Македонии. Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski

В рамках отбора на Евро-2024 сборная Украины на выезде обыграла Северную Македонию со счетом 3:2. Это вторая такая волевая победа в истории национальной команды.

Михаил Мудрик создал два гола, а удар Виктора Цыганкова принес победу, сообщает портал Новини.LIVE.

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Сборная Украины после первого тайма проигрывала сопернику со счетом 0:2, а после перерыва кардинально сменила игру, вылившуюся в голы Ильи Забарного, Ефима Конопли и Цыганкова.

Видео лучших моментов матча

После игры с Северной Македонией у сборной Украины три очка после двух матчей. В первом украинцы уступили Англии.

Такую волевую победу сборной Украины удавалось одержать 7 октября 2000 года в матче с Арменией, когда сине-желтые уступали со счетом 0:2, а затем выиграли 3:2. Примечательно, что в том матче отыграл нынешний главный тренер сборной Украины Сергей Ребров.

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