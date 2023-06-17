Україна дотиснула Північну Македонію: відео голів

Збірна України виходить на матч проти Македонії Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski

У рамках відбору на Євро-2024 збірна України на виїзді обіграла Північну Македонію з рахунком 3:2. Це друга така вольова перемога в історії національної команди.

Михайло Мудрик створив два голи, а удар Віктора Циганкова приніс перемогу, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Збірна України після першого тайму програвала супернику з рахунком 0:2, а після перерви кардинально змінила гру, що вилилось у голи Іллі Забарного, Юхима Коноплі та Циганкова.

Відео найкращих моментів матчу

Після гри з Північною Македонією у збірної України три очки після двох матчів. У першому українці поступилися Англії.

Таку вольову перемогу збірній Україні вдавалася отримати 7 жовтня 2000 року в матчі з Вірменією, коли синьо-жовті поступалася з рахунком 0:2, а потім виграли 3:2. Цікаво, що у тому матчі відіграв нинішній головний тренер збірної України Сергій Ребров.

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