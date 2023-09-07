Украинские спортсмены выиграли золото и серебро Кубка Европы по скалолазанию

Павленко и Ткач на пьедестале Кубка Европы. Фото: НОК

Одессит Константин Павленко стал серебряным призером этапа Кубка Европы по скалолазанию в дисциплине "скорость" в итальянском городке Казалеккио-ди-Рено. В финале 24-летний спортсмен всего 0,05 секунды проиграл другому украинцу – Ярославу Ткачу.

Об этом сообщил Национальный Олимпийский комитет в Одесской области, передают Новини.LIVE.

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По итогам Кубка Европы-2023 Константин занял 3-е место в общем зачете (2715 очков), а на вторую строчку пьедестала поднялся другой одесский скалолаз – 18-летний Григорий Ильчишин – 2820. А первое место в общем зачете именно победитель этапа Италии – Ярослав Ткач (2960). Таким образом, пьедестал Кубка Европы-2023 был раскрашен в желто-синие цвета.

Павленко и Ткач. Фото: НОК

В этом году Григорий стал победителем в австрийском Инсбруке и завоевал 2 серебряные медали – в польском Тарнуве и в словацкой Жилине, а Константин также занял 1-е место этапа в Словакии.

МЕДАЛИ В ДЕТАЛЯХ

В квалификации этапа Кубка Европы Константин Павленко занял 8-е место (5,75), а затем на пути в финал поочередно победил испанца Фламарика (5,68-5,83), австрийца Тобиаса Планггера (6,90-9,09). и итальянца Даниэле Балестрацти (5,90-6,52). В финале украинцы продемонстрировали яркую напряженную гонку, но немного быстрее оказался спортсмен из Кропивницкого - 5,327 против 5,386.

Следующим стартом для Константина Павленко и Григория Ильчишина станет европейская олимпийская квалификация, которая пройдет в Риме 15 сентября. На кону – одна лицензия.

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