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Українські спортсмени виграли золото та срібло Кубку Європи зі скелелазіння

7 вересня 2023 09:58
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Українські спортсмени виграли золото та срібло Кубку Європи зі скелелазіння
Павленко та Ткач на п'єдесталі Кубку Європи. Фото: НОК
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Одесит Костянтин Павленко став срібним призером етапу Кубку Європи зі скелелазіння в дисципліні "швидкість" в італійському містечку Казалеккіо-ді-Рено. У фіналі 24-річний спортсмен лише 0,05 секунди програв іншому українцю – Ярославу Ткачу.

Про це повідомив Національний Олімпійський комітет в Одеській області, передають Новини.LIVE. 

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За підсумками Кубку Європи-2023 Костянтин посів 3-е місце в загальному заліку (2715 очок), а на другу сходинку п’єдесталу піднявся інший одеський скелелаз - 18-річний Григорій Ільчишин — 2820. А перше місце в загальному заліку саме переможець етапу в Італії – Ярослав Ткач (2960). Таким чином, п’єдестал Кубку Європи-2023 був розфарбований в жовто-сині кольори.

спорт
Павленко та Ткач. Фото: НОК

В цьому році Григорій став переможцем в австрійському Інсбруку та завоював 2 срібні медалі — в польському Тарнуві і в словацькій Жиліні, а Костянтин також посів 1-е місце етапу в Словаччині.

МЕДАЛІ В ДЕТАЛЯХ

В кваліфікації етапу Кубку Європи Костянтин ПАВЛЕНКО посів 8-у сходинку (5,75), а потім на шляху у фінал почергово переміг іспанця Фламаріка (5,68-5,83), австрійця Тобіаса Планггера (6,90-9,09) і італійця Даніеле Балестрацці (5,90-6,52). У фіналі українці продемонстрували яскраву напружену гонку, але трохи швидшим виявився спортсмен із Кропивницького — 5,327 проти 5,386.

Наступним стартом для Костянтина Павленка і Григорія Ільчишина стане європейська олімпійська кваліфікація, яка відбудеться в Римі 15 вересня. На кону — одна ліцензія.

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