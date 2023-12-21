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В украинском футболе языковой скандал — наказали судей

21 декабря 2023 22:59
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Агабекян Карен
редактор
В украинском футболе языковой скандал — наказали судей
Украинские арбитры. Катерина Монзуль (по центру) работала в 15-м туре, но неизвестно была ли она фигурантом скандала. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Впервые в Украине арбитров УПЛ наказали за негосударственный язык. Они употребляли его во время матча.

Об этом сообщила пресс-служба Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя.

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Ранее Уполномоченный обратился в Украинскую ассоциацию футбола в отношении арбитров, которые во время матчей общались не на украинском языке во время игр пятнадцатого тура УПЛ.

Реакция от УАФ

В УАФ отреагировали на требование офиса Уполномоченного по защите государственного языка, отправив им письмо от имени первого вице-президента УАФ Анатолия Демьяненко.

Кроме письма в УАФ заверили Кременя, что глава Комитета арбитров Лучиано Лучи жестко предупредил арбитров УПЛ, ассистентов арбитров и наблюдателей по поводу недопустимости использования негосударственного языка.

"В случае несоблюдения требований и положений, указанных в письме Уполномоченного по защите государственного языка, Комитет будет вынужден применять к нарушителям кроме санкций и штрафов, предусмотренных законодательством, собственные дисциплинарные мероприятия, в т.ч. в виде временного отстранения от проведения матчей и направления соответствующего заявления в Комитет Этики и Честной игры УАФ", — заявил Лучи.

Также Уполномоченный по защите государственного языка напомнил, что согласно частям первой и второй статьи 34 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" спортивные мероприятия, в том числе международные, проводятся в Украине на государственном языке. Специальные иноязычные термины, употребляемые в отдельных видах спорта, могут использоваться без перевода. Объявление во время мероприятия можно выполнять только на государственном языке, но в случае международных соревнований их можно дублировать на других языках.

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