В українському футболі мовний скандал — покарали суддів
Вперше в Україні арбітрів УПЛ покарали за недержавну мову. Вони вживали її під час матчу.
Про це повідомила пресслужба Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя.
Раніше Уповноважений звернувся до Української асоціації футболу стосовно арбітрів, які під час матчів спілкувалися не українською мовою під час ігор п’ятнадцятого туру УПЛ.
Реакція від УАФ
В УАФ відреагували на вимогу офісу Уповноваженого із захисту державної мови, надіславши їм листа від імені першого віцепрезидент УАФ Анатолія Дем’яненка.
Крім листа в УАФ запевнили Кременя, що голова Комітету арбітрів Лучіано Лучі жорстко попередив арбітрів УПЛ, асистентів арбітрів та спостерігачів щодо неприпустимості використання недержавної мови.
"У випадку недотримання вимог та положень, зазначених у листі Уповноваженого із захисту державної мови, Комітет буде змушений застосовувати до порушників, окрім санкцій і штрафів, передбачених законодавством, власні дисциплінарні заходи, в т.ч. у вигляді тимчасового відсторонення від проведення матчів та направлення відповідної заяви до Комітету Етики та Чесної гри УАФ", — заявив Лучі.
Також Уповноважений із захисту державної мови нагадав, що згідно з частинами першою та другою статтею 34 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" спортивні заходи, у тому числі міжнародні, проводяться в Україні державною мовою. Спеціальні іншомовні терміни, що вживаються в окремих видах спорту, можуть використовуватися без перекладу. Оголошення під час заходу можна виконувати лише державною мовою, але у випадку міжнародних змагань, їх можна дублювати іншими мовами.
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