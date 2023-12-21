В українському футболі мовний скандал — покарали суддів

Українські арбітрині. Катерина Монзуль (по центру) працювала у 15-му турі, але чи невідомо чи була фігурантом скандалу. Фото: УАФ

Вперше в Україні арбітрів УПЛ покарали за недержавну мову. Вони вживали її під час матчу.

Про це повідомила пресслужба Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя.

Читайте також:

Раніше Уповноважений звернувся до Української асоціації футболу стосовно арбітрів, які під час матчів спілкувалися не українською мовою під час ігор п’ятнадцятого туру УПЛ.

Реакція від УАФ

В УАФ відреагували на вимогу офісу Уповноваженого із захисту державної мови, надіславши їм листа від імені першого віцепрезидент УАФ Анатолія Дем’яненка.

Крім листа в УАФ запевнили Кременя, що голова Комітету арбітрів Лучіано Лучі жорстко попередив арбітрів УПЛ, асистентів арбітрів та спостерігачів щодо неприпустимості використання недержавної мови.

"У випадку недотримання вимог та положень, зазначених у листі Уповноваженого із захисту державної мови, Комітет буде змушений застосовувати до порушників, окрім санкцій і штрафів, передбачених законодавством, власні дисциплінарні заходи, в т.ч. у вигляді тимчасового відсторонення від проведення матчів та направлення відповідної заяви до Комітету Етики та Чесної гри УАФ", — заявив Лучі.

Також Уповноважений із захисту державної мови нагадав, що згідно з частинами першою та другою статтею 34 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" спортивні заходи, у тому числі міжнародні, проводяться в Україні державною мовою. Спеціальні іншомовні терміни, що вживаються в окремих видах спорту, можуть використовуватися без перекладу. Оголошення під час заходу можна виконувати лише державною мовою, але у випадку міжнародних змагань, їх можна дублювати іншими мовами.

Нагадаємо, "Шахтар" продасть гравця збірної України до клубу УПЛ.

Трубін припустився помилки, яка може налаштувати проти нього вболівальників "Бенфіки".

У Росії ухвалили рішення про вихід із УЄФА — що відомо.

"Жирона" готова продати свого лідера до мадридського "Реала".

Джерело назвало єдиний клуб, який веде переговори щодо Довбика.

"Динамо" взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться.

Ребров розповів, хто може посилити збірну України.