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В УПЛ как никогда близки к единому телепулу

16 июня 2023 22:10
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Агабекян Карен
редактор
В УПЛ как никогда близки к единому телепулу
Камера на НСК "Олимпийский". Фото: ФК Динамо Киев
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Агабекян Карен
редактор

Украинская премьер-лига вскоре может впервые в истории создать единый телепул. Показывать матчи будут на YouTube.

Украинские футбольные клубы договариваются о последних деталях, сообщает SportBusiness.

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Источники утверждают, что удалось объединить разные кланы вокруг телепула, который может стать бизнес-проектом лиги.

"Шахтер" против "Динамо" в УПЛ. Фото: ФК "Шахтер"

Клубы решили искать общий язык

По информации источника, 16 июня должно было состояться заседание, на котором клубы планировали согласовать финальных детали.

Отметим, что на последнем заседании было решено создать проект на базе платформы YouTube.

При этом ранее рассматривались идеи создания "УПЛ-ТВ" и ОТТ-платформы.

Также клубы отвергли новую сделку с компанией Setanta Sports. Некоторые источники утверждали, что грузинская компания предлагала клубам 6 млн долларов.

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