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В УПЛ як ніколи наблизились до єдиного телепулу

16 червня 2023 22:10
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Агабекян Карен
редактор
В УПЛ як ніколи наблизились до єдиного телепулу
Камера на НСК "Олімпійський". Фото: ФК Динамо Київ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Українська прем'єр-ліга невдовзі може вперше в історії створити єдиний телепул. Показуватимуть матчі на YouTube.

Українські футбольні клуби домовляються про останні деталі, повідомляє SportBusiness .

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Джерела стверджують, що вдалося поєднати різні клани навколо телепулу, який може стати бізнес-проектом ліги.

"Шахтар" проти "Динамо" в УПЛ. Фото: ФК "Шахтар"

Клуби вирішили шукати спільну мову

За інформацією джерела, 16 червня мало відбутися засідання, на якому клуби планували узгодити фінальні деталі.

Зазначимо, що на останньому засіданні вирішили створити проект на базі платформи YouTube.

При цьому раніше розглядалися ідеї створення "УПЛ-ТБ" та ОТТ-платформи.

Також клуби відкинули нову угоду із компанією Setanta Sports. Деякі джерела стверджували, що грузинська компанія пропонувала клубам 6 млн. доларів.

Нагадаємо, півзахисник Руслан Маліновський може перейти до відомого клубу Бундесліги.

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