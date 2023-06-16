В УПЛ як ніколи наблизились до єдиного телепулу

Камера на НСК "Олімпійський". Фото: ФК Динамо Київ

Українська прем'єр-ліга невдовзі може вперше в історії створити єдиний телепул. Показуватимуть матчі на YouTube.

Українські футбольні клуби домовляються про останні деталі, повідомляє SportBusiness .

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"Шахтар" проти "Динамо" в УПЛ. Фото: ФК "Шахтар"

Клуби вирішили шукати спільну мову

За інформацією джерела, 16 червня мало відбутися засідання, на якому клуби планували узгодити фінальні деталі.

Зазначимо, що на останньому засіданні вирішили створити проект на базі платформи YouTube.

При цьому раніше розглядалися ідеї створення "УПЛ-ТБ" та ОТТ-платформи.

Також клуби відкинули нову угоду із компанією Setanta Sports. Деякі джерела стверджували, що грузинська компанія пропонувала клубам 6 млн. доларів.

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