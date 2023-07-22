Вечер профессионального кикбоксинга KARA FIGHTING K-1 впервые пройдет в Одессе

Битва взглядов между Вадом Басовским и Виктором Буровым. Фото: Одесская федерация кикбоксинга К-1

В преддверии масштабного турнира среди профессиональных бойцов по кикбоксингу К-1 состоялась пресс-конференция, битва взглядов соперников и автограф-сессия. Сам турнир KARA FIGHTING K-1 OPEN CHAMPIONSHIP пройдет в спорткомплексе Одесской Юракадемии.

Анонс вечера кикбоксинга К-1 и подробности по пресс-конференции в материале Новини.LIVE.

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В пресс-конференции приняли участие организаторы турнира — президент Всеукраинской федерации К-1 Ахмад Ахмедов, президент Одесской областной федерации профессионального кикбоксинга К-1 Валентин Федоров, вице-президент Одесской областной федерации профессионального кикбоксинга К-1, президент федерации кикбоксинг Championship Владимир Шевченко, соучредитель промоушена KARA Fight Максим Герасимов и все участники профессиональных боев.

"Выскажу свою благодарность за приглашение, я вижу, здесь вся Украина — из всех городов Украины спортсмены, бойцы, тренеры и судьи. Это очень круто, что Одесса смогла нас всех собрать. Действительно, у нас в стране продолжается война. И действительно, не всегда до спорта. Главное послание сегодня всем, почему мы будем доказывать, что мы хотим развивать и пытаться развивать. Несмотря на то, что многие наши бойцы погибли, к сожалению, несмотря на то, что наши бойцы находятся на передовой. Мы, в частности, принимаем участие в определенных операциях, не сидим сложа руки, мы считаем, что спорт должен жить в Украине. Война доказала, что здоровые, крепкие ребята, они самые дорогие сегодня", — сказал президент Всеукраинской федерации К-1 Ахмад Ахмедов.

Герасимов, Федоров, Ахмедов и Шевченко. Фото: Одесская федерация кикбоксинга К-1

По словам организаторов, впервые в Одессе проходит турнир такого уровня. Это профессиональный турнир под эгидой Всеукраинской федерации профессионального кикбоксинга К-1, который позволяет украинским бойцам перспективы войти в сборную за профессионалами, участвовать в боях за пояса, а самое главное — это выход на международный уровень.

"Самое главное — это мотивация для спортсменов, потому что, конечно, необходимо проводить и любительские турниры. Меньше чем за полгода мы уже провели много чемпионатов. Для того чтобы растить здоровую нацию, мы должны давать определенные стимулы. Дай Бог, чтобы все прошло без травм, чтобы наши ребята были здоровы, чтобы представлять нашу область на чемпионате Украины по профессионалам", — отметил Президент Одесской областной федерации профессионального кикбоксинга К-1 Валентин Федоров.

Чемпионы мира и Европы

Среди участников поединков такие мастера, как Сахиб Байрамов, призер чемпионата мира WAKO 2009, финалист Евро; Павляк Олег, серебряный призер чемпионата мира и Европы по кикбоксингу; Павляк Остап, чемпион мира и Европы по кикбоксингу; Басовский Владислав, чемпион мира по кикбоксингу (К-1 и лоу-кик) WTKA 2019; Золотарев Александр, чемпион Украины среди профессионалов К-1; Козловский Иван, чемпион мира по кикбоксингу (WTKA) 2017, финалист чемпионата мира по кикбоксингу (WTKA) 2013.

Бойцы ответили на вопросы журналистов. Фото: Одесская федерация кикбоксинга К-1

Также, по словам организаторов, с теми нагрузками, с теми рисками, с тем, что приходится ощущать сегодня на передовой, на линии фронта, эти турниры показывают, что нам нужна крепкая, сильная нация. Эти турниры заставляют тех родителей и детей, которые находятся в непростом нравственном и психологическом состоянии, раскрываться, тренироваться, несмотря ни на что, быть в форме, быть физически крепкими.

"Нам надо продолжать жить. Крепкие ребята — сильная страна, ни для кого не секрет. Все взаимосвязано. Легко ли нам? Нет, нелегко. Очень трудно совмещать. Очень тяжело, когда теряем достойных бойцов, чемпионов. Буквально несколько месяцев назад у нас погиб чемпион в весовой категории 70 кг Руслан Писковый. Но если не мы, если не спортсмены, кто тогда будет защищать эту страну? Нужно быть патриотом, героем этой страны", — рассказал Ахмедов.

Бои состоятся в Спорткомплексе Одесской Юракадемии на Фонтанской дороге, 23 и продлятся с 16:30 до 22:00.

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