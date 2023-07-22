Вечір професійного кікбоксингу KARA FIGHTING K-1 вперше відбудеться в Одесі

Битва поглядів між Вадом Басовським та Віктором Буровим. Фото: Одеська федерація кікбоксингу К-1

Напередодні масштабного турніру серед професіональних бійців з кікбоксингу К-1 відбулась пресконференція, битва поглядів суперників та автограф-сесія. Сам турнір KARA FIGHTING K-1 OPEN CHAMPIONSHIP відбудеться у спорткомплексі Одеської Юракадемії.

Анонс вечора кікбоксингу К-1 та подробиці з пресконференції в матеріалі Новини.LIVE.

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У пресконференції взяли участь організатори турніру — президент Всеукраїнської федерації К-1 Ахмад Ахмедов, президент Одеської обласної федерації професійного кікбоксингу К-1 Валентин Федоров, віце-президент Одеської обласної федерації професійного кікбоксингу К-1, президент федерації кікбоксингу WTKA м. Одеси, головний суддя турніру Kara Fighting K-1 Open Championship Володимир Шевченко, співзасновник промоушена KARA Fight Максим Герасімов та всі учасники професійних боїв.

"Висловлю свою подяку за запрошення, я бачу, тут уся Україна — з усіх міст України спортсмени, бійці, тренери та судді. Це дуже круто, що Одеса змогла нас усіх зібрати. Справді, у нас у країні триває війна. І справді, не завжди до спорту. Головне послання сьогодні, чому зберігаємо і намагаємося розвивати те, що вже напрацьовано, — довести й показати всьому світу, що Україна незламна. Попри те, що багато наших бійців загинуло, на жаль, попри те, що наші бійці перебувають на передовій і ми, зокрема, беремо участь у певних операціях, не сидимо, склавши руки, ми вважаємо, що спорт має жити в Україні. Війна довела, що здорові, міцні хлопці, вони найдорожчі сьогодні", – каже Президент Всеукраїнської федерації К-1 Ахмад Ахмедов.

Герасімов, Федоров, Ахмедов та Шевченко. Фото: Одеська федерація кікбоксингу К-1

За словами організаторів, вперше в Одесі відбувається турнір такого рівня. Це професійний турнір під егідою Всеукраїнської федерації професійного кікбоксингу К-1, який дає можливість українським бійцям перспективи увійти до збірної за професіоналами, брати участь у боях за пояси, а найголовніше — це вихід на міжнародний рівень.

"Найголовніше — це мотивація для спортсменів, бо, звісно, необхідно проводити й аматорські турніри. Менше ніж за пів року ми вже провели багато чемпіонатів. Для того, щоб ростити здорову націю, ми маємо давати певні стимули. Чому К-1? Тому що всі бійці, ми всі росли на Гран-прі, які проходили в Японії, і цей найяскравіший вид спорту дає можливість всебічно розвиватися спортсмену. Проводячи турнір, зі свого боку ми забезпечуємо страховку, швидку для наших бійців. Дай Боже, щоби все пройшло без травм, щоб наші хлопці були здорові, щоб представляти нашу область на чемпіонаті України з професіоналів", — зазначив Президент Одеської обласної федерації професійного кікбоксингу К-1 Валентин Федоров.

Чемпіони світу та Європи

Серед учасників поєдинків такі майстри, як Сахіб Байрамов, призер чемпіонату світу WAKO 2009, фіналіст Євро; Павляк Олег, срібний призер чемпіонату світу та Європи з кікбоксингу; Павляк Остап, чемпіон світу та Європи з кікбоксингу; Басовський Владислав, чемпіон світу з кікбоксінгу (К-1 та лоу-кік) WTKA 2019; Золотарьов Олександр, чемпіон України серед професіоналів К-1; Козловський Іван, чемпіон світу з кікбоксінгу (WTKA) 2017, фіналіст чемпіонату світу з кікбоксингу (WTKA) 2013.

Бійці відповіли на запитання журналістів. Фото: Одеська федерація кікбоксингу К-1

Також, за словами організаторів, з тими навантаженнями, з тими ризиками, з тим, що доводиться відчувати сьогодні на передовій, лінії фронту, ці турніри показують, що нам потрібна міцна, сильна нація. Ці турніри змушують тих батьків та дітей, які перебувають у непростому моральному та психологічному стані, розкриватися, тренуватися, попри все, бути у формі, бути фізично міцними.

"Нам треба продовжувати жити. Міцні хлопці — сильна країна, ні для кого не секрет. Все взаємопов’язано. Чи нам легко? Ні, нелегко. Дуже важко поєднувати. Дуже важко, коли втрачаємо гідних бійців, чемпіонів. Буквально кілька місяців тому у нас загинув чемпіон у ваговій категорії 70 кг Руслан Пісковий. Але, якщо не ми, якщо не спортсмени, хто тоді захищатиме цю країну? Треба бути патріотом, героєм цієї країни", — розповів Ахмедов.

Бої відбудуться у Спорткомплексі Одеської Юракадемії на Фонтанській дорозі, 23 й триватимуть з 16:30 до 22:00.

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