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Известный журналист сомневается в честности "Шахтера" и "Ингульца"

7 мая 2023 21:35
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Известный журналист сомневается в честности "Шахтера" и "Ингульца"
"Горняки" потеряли очки с "Александрией" и могут подвергнуться еще санкциям. Фото: Twitter/FCShakhtar
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Игорь Цыганык обратился в Комитет этики и честной игры по поводу того, что "Шахтер" берет на себя все расходы по переезду и пребыванию "Ингульца" во Львове. Он интересуется, не может ли это быть попыткой манипулирования результатом?

Журналист написал письмо в УАФ по поводу перенесенного матча.

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"Прошу вашего разъяснения по ситуации, которая сложилась относительно матча 26-го тура "Ингулец" — "Шахтер". Он должен состояться 13 мая 2023 года. Этот матч должен был состояться на стадионе Ингулец в пгт Петрово, который сертифицирован УАФ для проведения" матчей Премьер-лиги в сезоне 2022/23. В то же время мне стало известно, что проведение этой встречи планируется во Львове на стадионе Арена Львов", — сообщил он.

Инициатором переноса является "Шахтер"

По информации специалиста, инициатором переноса матча во Львов является "Шахтер". Донецкий клуб берет на себя все расходы по переезду и пребыванию "Ингульца" во Львове.

"Прошу разъяснить, не может ли такая ситуация быть попыткой манипулирования результатом матча "Ингулец" — "Шахтер", ведь донецкий клуб получит определенное преимущество, проводя матч в городе, который является базовым для клуба в текущем сезоне и на стадионе, который заявлен, как домашняя арена "Шахтера" в сезоне 2022/23", — пишет комментатор.

Также Цыганык просит помочь получить разъяснения от УЕФА по поводу этой ситуации.

"Напоминаю, что в чемпионате Украины текущего сезона идет ожесточенная борьба за чемпионское звание. На мой взгляд, попытка Шахтера, который является одним из претендентов на первое место в УПЛ, получить определенные преимущества, уменьшая количество собственных переездов по Украине, не соответствует принципам фейр-плей", — утверждает журналист.

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