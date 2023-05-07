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Відомий журналіст сумнівається в чесності "Шахтаря" та "Інгульця"

7 травня 2023 21:35
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Відомий журналіст сумнівається в чесності "Шахтаря" та "Інгульця"
"Гірники" втратили очки з "Олександрією" та можуть зазнати ще санкцій. Фото: Twitter/FCShakhtar
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Ігор Циганик звернувся до Комітету етики та чесної гри з приводу того, що "Шахтар" бере на себе всі витрати щодо переїзду та перебування "Інгульця" у Львові. Він цікавиться, чи не може це бути спробою маніпулювання результатом?.

Журналіст написав листа в УАФ щодо перенесеного матчу.

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"Прошу вашого роз’яснення щодо ситуації, яка склалась стосовно матчу 26-го туру "Інгулець" – "Шахтар", який має відбутись 13 травня 2023 року. Цей матч мав відбутись на стадіоні Інгулець у смт. Петрове, який сертифікований УАФ для проведення матчів Прем’єр-ліги у сезоні 2022/23. Водночас мені стало відомо, що проведення цієї зустрічі планується у Львові на стадіоні Арена Львів", – повідомив він.

Ініціатором перенесення є "Шахтар"

За інформацією фахівця, ініціатором перенесення матчу до Львова є "Шахтар". Донецький клуб бере на себе всі витрати щодо переїзду та перебування "Інгульця" у Львові. 

"Прошу роз’яснити, чи не може така ситуація бути спробою маніпулювання результатом матчу "Інгулець" – "Шахтар", адже донецький клуб отримає певну перевагу, проводячи матч у місті, яке є базовим для клубу в поточному сезоні й на стадіоні, який заявлений, як домашня арена "Шахтаря" у сезоні 2022/23", – пише коментатор.

Також Циганик просить допомогти отримати роз’яснення від УЄФА стосовно цієї ситуації. 

"Нагадую, що в чемпіонаті України поточного сезону точиться запекла боротьба за чемпіонське звання. На мій погляд, спроба Шахтаря, який є одним з претендентів на 1-ше місце в УПЛ, отримати певні переваги, зменшуючи кількість власних переїздів Україною, не відповідає принципам фейр-плей", – стверджує журналіст.

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