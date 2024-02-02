Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Известного футболиста застрелили прямо на поле arrow

Известного футболиста застрелили прямо на поле

2 февраля 2024 11:55
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Известного футболиста застрелили прямо на поле
Серхио Хауреги во время выступлений за "Атлетико Сан-Луис Рей". Фото: lamananadigital
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В мексиканском городе Куаутла произошла трагедия, которая завершилась гибелью спортсмена. Преступник застрелил одного из местных футболистов прямо на поле. 

Серхио Хауреги стал жертвой преступника, чья личность до сих пор не установлена, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на SDP Noticias

Читайте также:

Серхио Хауреги был известным футболистом сборной Боливии, за которую провел 13 поединков. Он провел успешную карьеру на клубном уровне, защищая цвета боливийского "Блуминга", а также мексиканских "Сан-Хосе", "Ивердон-Спорт" и "Арросерос де Куаутла", где долгое время был капитаном.

Полиция Мексики
Полиция Мексики работает на месте инцидента. Фото: allfootball

Подробности трагедии 

Серхио Хауреги играл товарищеский матч в составе команды из города Куаутла. Во время поединка он подошел к скамейке запасных, чтобы выпить воды. В этот момент один из зрителей, которые наблюдали за матчем с трибуны, шесть раз выстрелил в спортсмена. 

В результате этой атаки 31-летний Серхио Хауреги скончался на месте. Человек, который в него стрелял, успел покинуть стадион и скрыться на мотоцикле, который ждал его рядом с ареной. На месте уже работают сотрудники правоохранительных органов, которые выясняют все обстоятельства инцидента. 

Напомним, Трубин уйдет из "Бенфики" — известно, сколько хотят заработать португальцы. 

Модрич завершает карьеру — стала известна дата

Цыганков узнает свой новый клуб в апреле — есть два варианта. 

Шовковский исправил ошибку Луческу в "Динамо" — о чем речь. 

Супряга попрощался с "Динамо" — что известно. 

Холанн выбрал новый клуб и готовится к громкому трансферу.

Шовковский исправил ошибку Луческу в "Динамо" — о чем речь. 

"Шахтер" подписал контракт с новым звездным тренером.

трагедия
спорт
стрельба
футбол
Мексика

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

27 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

Актуальное по теме