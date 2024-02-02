Известного футболиста застрелили прямо на поле

Серхио Хауреги во время выступлений за "Атлетико Сан-Луис Рей". Фото: lamananadigital

В мексиканском городе Куаутла произошла трагедия, которая завершилась гибелью спортсмена. Преступник застрелил одного из местных футболистов прямо на поле.

Серхио Хауреги стал жертвой преступника, чья личность до сих пор не установлена, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на SDP Noticias.

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Серхио Хауреги был известным футболистом сборной Боливии, за которую провел 13 поединков. Он провел успешную карьеру на клубном уровне, защищая цвета боливийского "Блуминга", а также мексиканских "Сан-Хосе", "Ивердон-Спорт" и "Арросерос де Куаутла", где долгое время был капитаном.

Полиция Мексики работает на месте инцидента. Фото: allfootball

Подробности трагедии

Серхио Хауреги играл товарищеский матч в составе команды из города Куаутла. Во время поединка он подошел к скамейке запасных, чтобы выпить воды. В этот момент один из зрителей, которые наблюдали за матчем с трибуны, шесть раз выстрелил в спортсмена.

В результате этой атаки 31-летний Серхио Хауреги скончался на месте. Человек, который в него стрелял, успел покинуть стадион и скрыться на мотоцикле, который ждал его рядом с ареной. На месте уже работают сотрудники правоохранительных органов, которые выясняют все обстоятельства инцидента.

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