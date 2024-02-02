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Відомого футболіста застрелили просто на полі

2 лютого 2024 11:55
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Відомого футболіста застрелили просто на полі
Серхіо Хаурегі під час виступів за "Атлетіко Сан-Луїс Рей". Фото: lamananadigital
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У мексиканському місті Куаутла сталася трагедія, яка завершилася загибеллю спортсмена. Злочинець застрелив одного з місцевих футболістів просто на полі.

Серхіо Хаурегі став жертвою злочинця, чию особу досі не встановлено, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на SDP Noticias.

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Серхіо Хаурегі був відомим футболістом збірної Болівії, за яку провів 13 поєдинків. Він провів успішну кар'єру на клубному рівні, захищаючи кольори болівійського "Блумінгу", а також мексиканських "Сан-Хосе", "Івердон-Спорт" та "Арросерос де Куаутла", де довгий час був капітаном.

Поліція Мексики
Поліція Мексики працює на місці інциденту. Фото: allfootball

Подробиці трагедії

Серхіо Хаурегі грав товариський матч у складі команди з міста Куаутла. Під час поєдинку він підійшов до лави запасних, щоби випити води. Цієї миті один із глядачів, які спостерігали за матчем із трибуни, шість разів вистрілив у спортсмена.

Внаслідок цієї атаки 31-річний Серхіо Хаурегі помер на місці. Людина, яка в нього стріляла, встигла залишити стадіон і втекти на мотоциклі, який чекав на нього поряд з ареною. На місці вже працюють правоохоронці, які з'ясовують всі обставини інциденту.

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трагедія
спорт
стрілянина
футбол
Мексика

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