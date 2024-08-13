Матчи воронежского Факела во внутренних российских турнирах могут перенести из-за ВСУ

Игроки клуба Факел. Фото: росСМИ

Воронежский футбольный клуб "Факел" может перенести или отменить свои будущие матчи из-за "сложной обстановки в приграничных регионах". В настоящее время в области запрещены все массовые мероприятия.

Об этом пишут росСМИ.

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Официальной причиной такого решения называют "сложную обстановку в приграничных регионах", предположительно связанную с событиями, происходящими в Курской области.

Игроки ФК Факел. Фото: росСМИ

Сейчас российские власти рассматривают несколько вариантов "решения проблемы", среди которых изменение графика матчей или другие возможности изменений в расписаниях.

Также известно, что губернатор Воронежской области запретил все массовые мероприятия в области.

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