Матчи воронежского Факела во внутренних российских турнирах могут перенести из-за ВСУ

Воронежский Факел может отменить матчи из-за наступления ВСУ
Воронежский футбольный клуб "Факел" может перенести или отменить свои будущие матчи из-за "сложной обстановки в приграничных регионах". В настоящее время в области запрещены все массовые мероприятия.
Об этом пишут росСМИ.
Факел переносит будущие матчи
Официальной причиной такого решения называют "сложную обстановку в приграничных регионах", предположительно связанную с событиями, происходящими в Курской области.
Сейчас российские власти рассматривают несколько вариантов "решения проблемы", среди которых изменение графика матчей или другие возможности изменений в расписаниях.
Также известно, что губернатор Воронежской области запретил все массовые мероприятия в области.
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