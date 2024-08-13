Матчі воронезького Факела у внутрішніх російських турнірах можуть перенести через ЗСУ

Воронезький Факел може скасувати матчі через наступ ЗСУ
Воронезький футбольний клуб "Факел" може перенести чи скасувати свої майбутні матчі через "складну обстановку у прикордонних регіонах. Наразі в області заборонені всі масові заходи.
Про це пишуть росЗМІ.
Факел переносить майбутні матчі
Офіційною причиною такого рішення називають "складну обстановку в прикордонних регіонах", ймовірно повʼязаною із подіями, що відбуваються в Курській області.
Наразі російська влада розглядає декілька варіантів "розв'язання проблеми", серед яких зміна графіку матчів або ж інші можливості змін у розкладах.
Також відомо, що губернатор Воронезької області заборонив усі масові заходи в області.
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