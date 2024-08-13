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Воронезький Факел може скасувати матчі через наступ ЗСУ

13 серпня 2024 10:21
Сергій Сом - Редактор
Сергій Сом
Редактор
Матчі воронезького Факела у внутрішніх російських турнірах можуть перенести через ЗСУ
Гравці клубу Факел. Фото: росЗМІ
Сергій Сом - Редактор
Сергій Сом
Редактор

Воронезький футбольний клуб "Факел" може перенести чи скасувати свої майбутні матчі через "складну обстановку у прикордонних регіонах. Наразі в області заборонені всі масові заходи. 

Про це пишуть росЗМІ.

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Офіційною причиною такого рішення називають "складну обстановку в прикордонних регіонах", ймовірно повʼязаною із подіями, що відбуваються в Курській області. 

ФК Факел
Гравці ФК Факел. Фото: росЗМІ

Наразі російська влада розглядає декілька варіантів "розв'язання проблеми", серед яких зміна графіку матчів або ж інші можливості змін у розкладах.

Також відомо, що губернатор Воронезької області заборонив усі масові заходи в області. 

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спорт футбол росіяни Курська область

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