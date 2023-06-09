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Жоау Феликс после "Челси" перейдет в "Астон Виллу"

9 июня 2023 16:12
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Жоау Феликс после "Челси" перейдет в "Астон Виллу"
Жоау Феликс в матче за "Челси". Фото: REUTERS/Molly Darlington
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Португалии Жоау Феликс оказался не нужен новому главному тренеру "Челси" Маурисио Почеттино. Футболист вернулся в "Атлетико" после шестимесячной аренды в Лондоне.

Уже скоро Феликс может снова переехать из Мадрида в Англию, сообщает The Sun

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Жоау Феликс оказался в сфере интересов еще одного клуба из английской Премьер-лиги. 23-летний футболист может присоединиться к "Астон Вилле". В услугах португальского футболиста заинтересован главный тренер бирмингемской команды Унаи Эмери. 

Противоречивый сезон Феликса в "Челси" 

Звезда сборной Португалии провела вторую половину прошлого сезона в аренде на "Стэмфорд Бридж". Феликс получил противоречивые оценки от экспертов и болельщиков. Он часто обострял игру "Челси" в атаке, но редко забивал. Никуда не делись и проблемы футболиста с дисциплиной. Он был удален уже в своем дебютном матче за "Челси". 

Жоау Феликс
Жоау Феликс в матче против "МЮ". Фото: REUTERS/Molly Darlington

Однако болельщики Премьер-лиги, возможно, видели португальского форварда не в последний раз. Этим летом "Астон Вилле" предложили подписать Феликса. Бирмингемцы — одна из многих команд Премьер-лиги, к которым обратились в "Атлетико" по поводу потенциальной сделки. 

Главный тренер "Виллы" Унаи Эмери надеется усилить атаку команду перед возвращением в еврокубки в следующем сезоне. Он приглашал в Бирмингем Марко Асенсио, однако испанец предпочел "ПСЖ". Это "открыло двери" для подписания Феликса. Но конкурентом "Астон Виллы" выступит "Ньюкасл Юнайтед". 

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