Жоау Фелікс після "Челсі" перейде в "Астон Віллу"

Жоау Фелікс у матчі за "Челсі". Фото: REUTERS/Molly Darlington

Півзахисник збірної Португалії Жоау Фелікс виявився не потрібним новому головному тренеру "Челсі" Маурісіо Почеттіно. Футболіст повернувся до "Атлетико" після шестимісячної оренди в Лондоні.

Незабаром Фелікс може знову переїхати з Мадрида до Англії, повідомляє The Sun.

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Жоау Фелікс опинився у сфері інтересів ще одного клубу з англійської Прем'єр-ліги. 23-річний футболіст може приєднатися до "Астон Вілли". У послугах португальського футболіста зацікавлений головний тренер бірмінгемської команди Унаї Емері.

Суперечливий сезон Фелікса у "Челсі"

Зірка збірної Португалії провела другу половину минулого сезону в оренді на "Стемфорд Брідж". Фелікс отримав суперечливі оцінки від експертів та вболівальників. Він часто загострював гру "Челсі" в атаці, але рідко забивав. Нікуди не поділися й проблеми футболіста з дисципліною. Його було видалено з поля вже у своєму дебютному матчі за "Челсі".

Жоау Фелікс у матчі проти "МЮ". Фото: REUTERS/Molly Darlington

Однак уболівальники Прем'єр-ліги, можливо, бачили португальського форварда не востаннє. Цього літа "Астон Віллі" запропонували підписати Фелікса. Бірмінгемці — одна з багатьох команд Прем'єр-ліги, до яких звернулися до "Атлетико" з приводу потенційної угоди.

Головний тренер "Вілли" Унаї Емері сподівається посилити атаку команду перед поверненням до єврокубків наступного сезону. Він запрошував до Бірмінгема Марко Асенсіо, проте іспанець віддав перевагу "ПСЖ". Це "відчинило двері" для підписання Фелікса. Але конкурентом "Астон Вілли" виступить "Ньюкасл Юнайтед".

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