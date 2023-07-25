Звезда НБА просит "Аль-Хиляль" взять его вместо Мбаппе на зарплату 700 млн евро

Яннис и Мбаппе пожали руки. Фото: Twitter

Предложенная вингеру "ПСЖ" Килиану Мбаппе зарплата в 700 млн евро в год от "Аль-Хиляля" содрогнула мир спорта. Первая реакция пришла из НБА.

Звездный форвард "Милуоки" и сборной Греции Яннис Адетокумбо предложил собой заменить Килиана.

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Интересно, что Мбаппе пока отказывается переехать в Саудовскую Аравию, даже на один сезон.

У грека также огромная зарплата

Ранее "Аль-Хилял" предложил Мбаппе зарплату 200 млн евро в год и 500 млн евро за рекламу и другие маркетинговые права.

Как оказалось, за такие деньги Адетокумбо готов играть в Саудовской Аравии в футбол.

"Аль-Хилаль", можете взять меня. Я похож на Килиана Мбаппе", — написал форвард "Милуоки".

Отметим, что французский футболист отреагировал на слова Яниса, опубликовав смеющимися смайликами.

Отметим, что Адетокумбо в сезоне-2023/24 получил 45 640 084 доллара. Всего за пять лет в "Милуоки" игрок получит 228 200 420 долларов.

Ранее "ПСЖ" выставило Мбаппе на трансфер из-за того, что Килиан вел тайные переговоры с "Реалом" и договорился о переезде в Мадрид следующим летом.

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