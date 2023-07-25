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Зірка НБА просить "Аль-Хіляль" взяти його замість Мбаппе на зарплату 700 млн євро

25 липня 2023 18:30
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Зірка НБА просить "Аль-Хіляль" взяти його замість Мбаппе на зарплату 700 млн євро
Яніс та Мбаппе потиснули руки. Фото: Twitter
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Запропонована вінгеру "ПСЖ" Кіліану Мбаппе зарплата в 700 млн євро на рік від "Аль-Хіляля" здригнула світ спорту. Перша реакція прийшла із НБА.

Зірковий форвард "Мілуокі" та збірної Греції Янніс Адетокумбо запропонував собою замінити Кіліана.

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Цікаво, що Мбаппе поки що відмовляється переїхати до Саудівської Аравії, навіть на один сезон.

У грека також величезна зарплата

Раніше "Аль-Хілял" запропонував Мбаппе зарплату 200 млн євро на рік і 500 млн євро за рекламу та інші маркетингові права.

Як виявилось, за такі гроші Адетокумбо готовий грати у Саудівській Аравії у футбол.

"Аль-Хілаль", можете взяти мене. Я схожий на Кіліана Мбаппе", — написав форвард "Мілуокі".

Зазначимо, що французький футболіст відреагував на слова Яніса, опублікувавши смайликами, що сміються.

Зазначимо, що Адетокумбо у сезоні-2023/24 отримав 45 640 084 доларів. Всього за п'ять років у "Мілуокі" гравець отримає 228 200 420 доларів.

Раніше "ПСЖ" виставило Мбаппе на трансфер через те, що Кіліан вів таємні переговори з "Реалом" і домовився про переїзд до Мадрида наступного літа.

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