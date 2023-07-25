Зірка НБА просить "Аль-Хіляль" взяти його замість Мбаппе на зарплату 700 млн євро
Запропонована вінгеру "ПСЖ" Кіліану Мбаппе зарплата в 700 млн євро на рік від "Аль-Хіляля" здригнула світ спорту. Перша реакція прийшла із НБА.
Зірковий форвард "Мілуокі" та збірної Греції Янніс Адетокумбо запропонував собою замінити Кіліана.
Цікаво, що Мбаппе поки що відмовляється переїхати до Саудівської Аравії, навіть на один сезон.
У грека також величезна зарплата
Раніше "Аль-Хілял" запропонував Мбаппе зарплату 200 млн євро на рік і 500 млн євро за рекламу та інші маркетингові права.
Як виявилось, за такі гроші Адетокумбо готовий грати у Саудівській Аравії у футбол.
"Аль-Хілаль", можете взяти мене. Я схожий на Кіліана Мбаппе", — написав форвард "Мілуокі".
Зазначимо, що французький футболіст відреагував на слова Яніса, опублікувавши смайликами, що сміються.
Зазначимо, що Адетокумбо у сезоні-2023/24 отримав 45 640 084 доларів. Всього за п'ять років у "Мілуокі" гравець отримає 228 200 420 доларів.
Раніше "ПСЖ" виставило Мбаппе на трансфер через те, що Кіліан вів таємні переговори з "Реалом" і домовився про переїзд до Мадрида наступного літа.
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